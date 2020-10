Tarte de carne com cogumelos

Há momentos em que só um prato de comida reconfortante consegue atenuar a nostalgia que paira no ar.

Risotto de cogumelos e tomilho

Um risotto com bom caldo e com o aroma inconfundível do tomilho a enriquecê-lo.

A lasanha de frango, cogumelos e queijo derretido que tem mesmo de provar

No forno, as camadas de lasanha vão fundir-se com os queijos e o molho branco. Fica uma delícia.

O salgado de cogumelos que é um bolo para comer à fatia

Um bolo salgado, ideal para as marmitas, mas também para servir como entrada num jantar mais requintado.

Cogumelos recheados com creme de bacalhau e legumes

Mesmo com pouco tempo para cozinhar é possível fazer uma refeição original e nutritiva.

Empadas de frango e cogumelos

Dê uso às sobras de frango nestas deliciosas empadas. Caso opte por cozer a carne para a receita, faça-o num caldo aromatizado com cebola, aipo, cravinho, entre outros ingredientes.