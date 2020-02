A lasanha de frango, cogumelos e queijo derretido que tem mesmo de provar

Preparação

Temperar o frango com sal, pimenta e o sumo de limão. Numa frigideira, aquecer uma colher de sopa de azeite sobre lume médio e cozinhar o frango durante cinco a seis minutos, mexendo de vez em quando para que cozinhe uniformemente. Retirar e reservar.

Limpar bem e laminar os cogumelos. Numa frigideira, que pode ser a mesma onde cozinhou o frango, aquecer uma colher de sopa de azeite com os dentes de alho e alecrim sobre lume médio-alto. Juntar os cogumelos e deixar ganhar cor por igual, enquanto perdem alguma da sua humidade natural. Temperar com sal e pimenta preta moída na hora. Retirar os alhos e o alecrim, juntar o frango e envolver.

Pré-aquecer o forno a 160 ºC (quer a temperatura, quer o tempo de cozedura, podem variar com o tipo ou marca da massa que estiverem a usar. Consultem as indicações da embalagem).

Para fazer o molho branco, num tacho pequeno juntar o azeite e a farinha e cozinhar durante um ou dois minutos, sobre lume brando, mexendo sempre e sem deixar a farinha ganhar cor. Juntar o leite, temperar com sal, pimenta e noz-moscada moídas na hora e deixar o leite levantar fervura e o molho engrossar. Mexer continuamente com uma varinha de arames para evitar a formação de grumos.

Para montar a lasanha, deitar um pouco de molho branco no fundo do tabuleiro que irá ao forno. Dispor uma camada de folhas de lasanha e, em seguida, metade da mistura de frango e cogumelos. Esfarelar metade do queijo mozzarella por cima e cobrir com um terço do molho branco. Cobrir com uma nova camada de folhas de lasanha e repetir o processo. Dispor a última camada de massa, cobrir com o restante molho branco e polvilhar generosamente com queijo parmesão ralado na hora. Enfeitar com folhinhas de alecrim.

Cozer no forno pré-aquecido durante 25 minutos. Nos últimos dez minutos ligar a função de grill para dar uma cor dourada mais bonita.

Esperar dez minutos, para ganhar um pouco mais de consistência, e servir com uma salada verde.