Risoto de cogumelos e tomilho

Preparação

Coloque os cogumelos brancos e o caldo de legumes numa panela e deixe ferver durante 15 minutos.

Aqueça 1/2 colher de sopa de azeite numa frigideira, sob lume forte. Junte os dentes de alho e uma pequena porção dos cogumelos crimini e shitake e salteie até dourarem. Se encher muito a frigideira, os cogumelos vão cozer e não vão ficar dourados. Repita até acabarem os cogumelos, adicionando um pouco mais de azeite quando necessário (normalmente, faço-o a cada duas partes de cogumelos).

Coloque duas colheres de sopa de azeite num tacho largo, junte a cebola picada, as hastes e as folhas de tomilho e deixem cozinhar, em lume médio, até a cebola estar translúcida (não deixe a cebola ganhar cor).

Junte o arroz e deixe cozinhar, em lume médio-baixo, durante um a dois minutos, mexendo sempre (vai reparar que o arroz começa a ficar com uma cor mais opaca). Adicione o vinho branco e cozinhe, mexendo, até o arroz o absorver.

Deite duas conchas do caldo através dum passador de rede (para coar). Deixe cozinhar, mexendo de vez em quando, até o arroz absorver o caldo. Repita até que o arroz esteja cozido mas al dente, ou seja, o bago do arroz já está suave por fora mas ainda com uma pequena resistência no centro. Vai demorar cerca de 30 minutos, mas vá provando para confirmar.

Retire as hastes do tomilho e junte a manteiga e o queijo parmesão ralado. Mexa durante um minuto até engrossar um pouco e ficar cremoso.

Sirva de imediato, com os cogumelos salteados.