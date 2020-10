Batata-doce assada com orégãos e flor de sal

Os mais gulosos podem acompanhar estas delícias com um fresco molho de iogurte misturado com umas gotas de sumo de limão e um fio de azeite.

Palitos de batata-doce

Estes palitos de batata-doce de forno são tão bons que nos fazem esquecer as verdadeiras batatas fritas. Ficam super crocantes e o tempero faz toda a diferença.

Batata-doce tostada com abacate e ovo

É uma perdição esta receita de batata-doce a servir de cama a uma deliciosa pasta de abacate. Sobre esta, um ovo escalfado que se derrete. Não falta o toque guloso do Molho Holandês. A proposta é de Alida Remtula do blogue "No Cheat Day".

Tostas de batata-doce com queijo de cabra e mel

Irresistíveis estas tostas de batata-doce. Pode usar como entrada, ou mesmo como prato principal.