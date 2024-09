Se gosta de peças irreverentes apresentamos-lhes os Yorky: os mais recentes loafers a integrar as propostas outono/inverno da Tod's.

Para quem não está familiarizado com o calçado da marca italiana, o loafer Yorky é uma versão mais moderna do modelo Gommino, considerado um dos mais icónicos da maison e que esta temporada surge com um detalhe muito particular: as franjas.

Esta novidade, que integra aquela que é a primeira coleção assinada pelo diretor criativo Matteo Tamburini, destaca-se pelas suas tiras em pele extra compridas que revestem por completo o sapato e que, para além de movimento, prometem dar um up aos looks mais básicos.

Totalmente fabricados em pele e com uma ponta quadrada, estes loafers contam ainda com uma faixa metálica na zona frontal que também é possível ver em outros modelos da marca.

O modelo Yorky da Tod's está disponível em três cores - castanho, vermelho e branco - e já está disponível online.