A Tod’s e a Automobili Lamborghini, dois símbolos da excelência italiana, voltaram a juntar-se para um novo lançamento que promete conquistar os fãs de calçado.

Para aquela que é a sua segunda parceria, a marca de luxo italiana deu um novo design a um dos seus modelos de calçado mais icónicos, os loafers Gommino, que surgem reinterpretados quase como se fossem um carro.

"Os códigos de ambas as marcas convergem nas solas dos sapatos, onde a assinatura distintiva em forma de Y das luzes diurnas da Automobili Lamborghini se funde com a icónica sola Gommino da Tod's", refere a marca de calçado em comunicado.

Uma das principais diferenças vai para a sola adicional de borracha preta que adorna o calcanhar, que lhe proporciona um look mais desportivo, e onde também é vísivel o logotipo da marca de carros.

Este modelo unissexo, cosido e feito à mão em itália, destaca-se pelos seus detalhes e pormenores, combinando a pele lisa com pele com relevos horizontais que estão visíveis na parte traseira do sapato.

A nova linha está disponível em seis cores sólidas - azul claro, azul escuro, amarelo, verde, khaki e preto e - sendo ainda possível mudar o tom da sola para verde, azul e amarelo.

A Tod's e Automobili Lamborghini (PVP: 650€) já está à venda online e nas lojas físicas da marca.