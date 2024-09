A atenção delicada dedicada à criação de cada peça, combinada com um design contemporâneo e funcional, fazem da Tod's a marca emblemática do estilo intemporal e da alta artesania.

Estes valores são expressos através da obra do artista Lorenzo Quinn, conhecido pelas suas monumentais esculturas de mãos em gesso: duas mãos que seguram faixas de couro cruzadas, símbolo da excelência artesanal e do saber-fazer italiano, que foram criadas para o desfile da coleção primavera /verão 2025 feminina da Tod's.

Para a próxima temporada, Matteo Tamburini, Diretor Criativo da Tod's, apresenta uma coleção inspirada numa viagem pela costa mediterrânica, onde a tradição se funde com o luxo discreto e a funcionalidade, emblemas do estilo de vida italiano. Materiais de primeira qualidade e uma sofisticada artesania criam um guarda-roupa relaxado em formas e volumes que encarnam a elegância intemporal, acompanhando a mulher Tod's no seu dia a dia.

A icónica gabardina, em algodão e pele, ganha novos volumes fluidos em vários comprimentos, enquanto o corta-vento é apresentado em algodão resinado ou em napa ultraleve. Os casacos e as camisas de crepe mélange dão vida a peças de alfaiataria, como o fato que combina um casaco recortado com umas calças slim em diferentes tons. A paleta foca-se nos tons naturais, inspirados na pedra, areia, bronze e nas cores vibrantes das paisagens italianas: o verde dos prados, o azul do mar e o vermelho da terra.

O icónico sapato Gommino continua a ser um elemento de destaque na coleção no modelo glove, onde uma série de anéis se combinam entre si para criar um novo detalhe de assinatura, numa versão em pele, totalmente entrançada à mão. A gama de sandálias incorpora o acessório Barretta, onde uma fina faixa metálica enriquece o calçado de verão por excelência.

A artesania inspirada na talabarteria e os materiais exclusivos definem a coleção de malas. À família Di Bag Folio, disponível também na versão Hobo em pele de vitela polida, junta-se a Di Bag Swing, em tons de bronze e ocre. O novo detalhe característico da Tod's encontra-se nos modelos Barretta, realçados por uma fina faixa metálica que está presente nas versões a tiracolo e bucket bag, evocando uma sensação de leveza e simplicidade.

Clique na galeria e veja as suas propostas para a temporada primavera/verão 2025.