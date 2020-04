Ter o peito grande pode ser um verdadeiro bicho de sete cabeças para algumas mulheres, pois nem sempre é fácil conseguir equilibrá-lo com o resto do corpo, de forma a que tudo fique em harmonia. Se “sofre” deste problema e tem alguma dificuldade em escolher as peças adequadas, comece por saber aquelas que deve deixar de lado.

Padrões

Evite os padrões. Ao usá-lis está a fazer com que todas as atenções se desviem para o seu peito e este se torne ainda maior. O ideal é trocar estas peças por algo liso e de apenas um tom.

Folhos

Tal como os padrões, os folhos podem acabar por, neste caso, evidenciar ainda mais o seu peito. Não escolha peças com folhos na zona do peito.