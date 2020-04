ESTAMPADOS

As t-shirts com imagens estampadas para além de serem trendy, criam a ilusão de um peito maior. Favoreça ainda mais o seu peito, através da sua t-shirt favoritoa.

BODY

Chame a atenção para outra parte do seu corpo, como por exemplo as costas. Aposte em bodies com decote ligeiramente fechado e costas abertas. É um modelo que assenta na perfeição e acaba por dar um toque elegante ao seu look. Para aumentar visualmente o peito, aposte em riscas horizontais. As riscas para além de contribuírem para o aumento dos seus seios, são um padrão que nunca sai de moda.

DECOTE

Tire partido dos seus atributos e aposte em peças mais ousadas. Os decotes profundos não favorecem os seios grandes, mas sim os pequenos. Por isso, sinta-se bem com o seu corpo e saiba tirar proveito da sua estrutura corporal. Aposte neste tipo de peças e sinta-se sexy e elegante.