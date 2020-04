Ter os pés grandes pode ser um incomodo para algumas mulheres e nem sempre é fácil conseguir lidar com isso. No entanto, existem alguns factores que deve ter em conta e por isso, vamos dar-lhe dicas chave para saber quais os modelos de calçado mais adequados para que consiga criar uma ilusão de ótica e disfarçar o tamanho dos seus pés.

Dê uma vista de olhos!

Salto fino

Aposte em sapatos com salto fino, pois desta forma irá tornar o seu pé mais elegante e conseguir assim, dar uma ilusão de um pé mais pequeno. No guarda-roupa, invista em calças à boca de sino, visto que deixam apenas a ponta do pé visível, tornando esta área menos exposta.

Tons neutros

Na paleta de cores, o truque é muito simples: o branco aumenta e o preto diminui, por isso basta aplicar este método também para o calçado et voilá, consegue diminuir o tamanho dos seus pés, através dos tons mais neutros. Evite os padrões e as cores fortes, para não tornar os seus pés nos protagonistas do look.