A cantora e atriz britânica ficou conhecida não só pelos seus papéis no cinema e pelo emblemático tema ‘Je t’aime… moi non plus’, mas como pelo seu estilo tipicamente francês e, por vezes, ousado, o que fez de si um dos maiores ícones de moda que ainda hoje faz suspirar inúmeras fashionistas. Tornou a cesta num objeto de desejo e ainda fez com que a marca de luxo Hermès lançasse uma mala em sua homenagem: o famoso modelo Birkin.

Inspire-se em Jane Birkin e dê uma vista de olhos nos looks e acessórios que devem fazer parte do seu estilo.

T-shirt branca e jeans

Calças à boca de sino e top