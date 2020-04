O mundo da moda tem sofrido alterações ao longo dos anos e isso aconteceu, em grande parte, devido a mulheres que se afirmaram neste mundo, desenvolvendo criações que mudaram a maneira como as mulheres viam e sentiam as peças. Além do ícone Coco Chanel, destacaram-se mulheres como Ana Wintour, Twiggy, Diane Von Furstenberg, entre outras, que deram uma nova visão o mundo da moda e introduzir as peças masculinas no dia a dia feminino.

Descubra de quem estamos a falar e inspire-se em cada uma delas!

Audrey Hepburn

A atriz dos anos 50 tornou-se num ícone de moda a seguir por todas as fashionistas. A sua simplicidade e elegância fizeram do “cocktail dress” um dos modelos de vestido mais usados em todo o mundo.

Twiggy

Foi nos anos 60 que atingiu a fama e foi considerada a primeira top model do mundo da moda. Quebrou padrões na forma como se maquilhava e também por usar o cabelo bastante curto.