Fez há pouco tempo 73 anos, mais precisamente no passado dia 12 de fevereiro, que a Dior celebrou a peça mais icónica do mundo da moda e claro, da Casa Dior, o ‘Bar Jacket’. Tal como o nome indica, este casaco foi a primeira peça a ser construída de uma forma muito estruturada e tornou-se uma peça icónica devido à cintura estreita, ombros macios e um decote aberto, que exalta as curvas femininas.

Após todos estes anos, o casaco voltou a ser interpretado na mais recente coleção de ready-to-wear e também se destacou na coleção cruise de 2020.