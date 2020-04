Nem sempre é fácil escolher as peças que funcionam melhor no seu corpo, principalmente se tiver alguma zona mais “problemática”, como pernas grossas ou finas, braços finos ou até mesmo mais fortes. Isto não quer dizer que esteja abaixo ou acima do peso, é apenas a sua constituição que pode ser diferente. Se no seu caso são os braços mais fortes que por vezes lhe trazem problemas, vamos dar-lhe cinco dicas para os tornar mais finos e tudo com a ajuda das peças certas.

MANGAS ¾

Deve apostar neste tipo de mangas, uma vez que são perfeitas para diminuir a largura do braço e alongar a silhueta. Tente evitar no entanto as mangas habituais das t-shirts, principalmente as que contêm elástico.

ALÇAS GROSSAS

Opte por tops com cavas maiores e alças grossas, que cubram os seus ombros, ou então, opte por t-shirts fluidas com mangas largas e dê a ilusão ótica de uns braços mais finos.