As unhas transformaram-se no novo alvo da beleza, já que as mãos se tornaram, nos últimos tempos, mais visíveis em detrimento da maquilhagem, devido ao uso contínuo e recomendado das máscaras sociais de proteção facial que a pandemia impôs. Tal como sucede na moda de vestir, também a manicure segue as últimas tendências, dando o toque final que, muitas vezes, faz a diferença num look. Num ano carregado de esperança após um início muito difícil, a cor tem obrigatoriamente que estar presente nas unhas.

Os rosas estarão em alta mas, também, os tons nude e os matizados vibrantes inspirados nos anos da década de 1970, em voga na primavera/verão de 2021, tal como os vermelhos, os azuis e os brancos metalizados. A manicure francesa com pontas coloridas continuará a reinar, assim como as unhas com efeito arco-íris em tons pastel ou com formas geométricas combinando diferentes tons. Numa altura em que se querem mais curtas e fáceis de manter, não faltam no mercado propostas (muito) irresistíveis.