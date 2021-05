À semelhança do que sucede com a moda, repleta de cor e vida esta estação, as tendências de maquilhagem para a primavera/verão de 2021 contemplam looks marcados por visuais igualmente frescos e divertidos. Brilho, naturalidade e cor são as mais novas tendências que pretendem trazer à tona o lado mais criativo das mulheres. Beleza natural com o principal foco nos tons nude e o glamour dos anos da década de 1980 mergulhado em muita cor são duas das correntes estéticas agora em voga.

O efeito desbotado que explora o gesto mais criativo e a influência asiática, com especial relevo para rostos que perdem contornos, são outras das inspirações da temporada. Assitimos, ainda, esta estação a uma explosão de pigmentos luminosos, com rosas vibrantes e olhos marcantes. Faces com muito brilho, olhares esfumados em tons pastel, batons vibrantes, maçãs do rosto suavemente coradas e sobrancelhas esculpidas, mas não exageradamente, também são tendência, como pode comprovar de seguida.