Existem produtos que consideramos essenciais numa bolsa de maquilhagem. No entanto, encontrá-los nem sempre é fácil. Da cor da base que não é igual à pele do rosto à textura do corretor que teima em derreter, somos confrontadas diariamente com uma missão quase impossível de completar. Entre saltar da cama, descobrir o que vestir e tentar não chegar atrasada ao primeiro compromisso precisamos de cosméticos eficazes e fáceis de utilizar.

Precisamos de ter produtos que possam ser aplicados rapidamente e que nos permitam ganhar tempo, em vez de perdê-lo. As marcas sabem disso mas, depois, muitas das vezes, as consumidoras ficam perdidas no meio de tanta oferta. Queremos ajudá-la a tornar as suas manhãs mais fáceis. Por isso, partimos à descoberta do melhor corretor para cada tipo de pele. Ensinamo-la ainda a usá-lo para esconder manchas, marcas de acne e olheiras escuras.

O melhor corretor para peles sensíveis

Frágil e frequentemente reativa, exige vários cuidados. Deve escolher produtos que não a irritem, com fórmulas sem parabenos, álcool ou fragrância, visto que estes são os ingredientes que mais reações causam no rosto. Existem linhas de maquilhagem orgânicas com propriedades que vão de encontro às necessidades deste tipo de epiderme. Na altura de escolher, procure um com aloé vera, ideal para acalmar a pele sensível dos olhos, a vermelhidão e desidratação.

O melhor corretor para peles oleosas

Fixar o resíduo de um corretor quando sofre com oleosidade pode ser uma tarefa difícil. Uma das melhores formas de o fazer é através da aplicação de um pó translúcido ou de um spray fixante, depois de usar o corretor nas zonas necessitadas. As fórmulas de longa duração com texturas cremosas, em stick, em pó e com acabamento mate, são as melhores opções a considerar para este tipo de pele, uma vez que reduzem o brilho e mantêm-se ao longo do dia.

O melhor corretor para peles secas

Um dos grandes problemas dos corretores para quem tem pele seca, é que podem acentuar o aspeto desidratado da pele. Como tal, antes de aplicar maquilhagem, deve utilizar um creme rico em nutrientes para a uniformizar. Ao escolher o corretor, opte por texturas cremosas, com fórmulas hidratantes, que incluam na composição ingredientes como a água de coco e/ou o ácido hialurónico. Evite os sticks. Podem puxar a pele quando os aplica, realçando a secura.

O melhor corretor para peles com manchas e peles hiperpigmentadas

Para quem tem cicatrizes ou marcas de acne, o ideal é usar um produto com alta cobertura. Se não for suficiente, pode recorrer a corretores com cor. Aplique-os primeiro e só depois o corretor com a cor normal. A proteção solar é essencial quando tem pele hiperpigmentada, como tal opte por produtos com fotoproteção. Já para manchas escuras, o foco deve estar em neutralizar a cor. Para isso, escolha fórmulas leves que permitam aplicar em camadas.

O melhor corretor para peles com acne

O primeiro passo é fazer um tratamento. Além de ser fundamental usar os produtos certos para cuidar da inflamação, também deve deixar a pele respirar ao máximo e não obstruir os poros com maquilhagem. Quando usar corretor, escolha fórmulas leves mas muito pigmentadas que não sequem o rosto. Perca algum tempo a ler a lista de ingredientes e procure por produtos que incluam argila branca, óleo essencial da árvore de chá ou enxofre, aliados no combate à acne.

O melhor corretor para combater olheiras escuras

Como descansamos pouco, surgem manchas escuras que denunciam as poucas horas de sono. Para as combater, deve optar por corretores com outros tons. O rosa é indicado para olheiras azuladas, o amarelo deve ser usado nas castanhas ou cinzentas e o verde ou azul em manchas vermelhas ou borbulhas. A aplicação pode ser feita com pincel ou com os dedos. Para quem tem tendência a criar papos, opte por fórmulas com propriedades descongestionantes.