A acne costuma ser mais intensa e severa nos homens. No entanto, hoje contamos com eficazes terapias para a combater. Orlando Martins, dermatologista, diz-lhe quais são:

- Peelings químicos

Ajudam a controlar a acne leve ou moderada ao eliminar o excesso de gordura e também os comedões e microquistos. Também se utilizam para melhorar as cicatrizes residuais. Este tratamento consiste na aplicação de substâncias queratolíticas, variáveis segundo a profundidade do peeling escolhido, que vão renovar a superfície cutânea. Os mais superficiais melhoram a acne, enquanto os médios e profundos aplicam-se para corrigir as cicatrizes.

O dermatologista Orlando Martins costuma começar com baixas concentrações destas substâncias e, à medida que comprova a tolerância da pele, aumenta-as. São necessárias seis a oito sessões para se ver resultados. Durante a aplicação do peeling, é normal sentir-se um ligeiro ardor e picadas suportáveis. Após o tratamento, a pele fica um pouco avermelhada, mas pouco tempo depois volta à sua cor natural. O preço ronda os 150 € por sessão.

- Fotoquimioterapia

É feita com a aplicação de substâncias que aumentam a sensibilidade da pele a certos tipos de luz, como a omnilux por exemplo, para posterior exposição à radiação ultravioleta, atenuando o processo inflamatório da acne. O preço ronda, em média, os 50 € por sessão.

- Laserterapia

É usada para corrigir as cicatrizes da acne. O laser, que penetra na pele, provoca um aquecimento seletivo dos tecidos, estimulando os fibroblastos e a regeneração cutânea. Permite uma destruição controlada das camadas superficiais da pele, estimulando a formação de colagénio e de elastina sem danificar os tecidos envolventes. A pele fica muito sensível ao sol, sendo obrigatório usar fotoprotetor nos primeiros seis meses após o tratamento. Preços a partir de 300 € por sessão.

4 mandamentos contra a acne

1. Limite a ingestão de gorduras. Ao contrário do que se pensa, a alimentação não está muito relacionada com a acne. No entanto, quanto menos gordos forem os alimentos que ingere, menos sobrecarregado estará o fígado e melhor estará a sua pele.

2. Use os cosméticos adequados. Alguns cremes podem ser demasiado gordos para a sua pele. Use apenas produtos oil-free. Por outro lado, se tem a pele oleosa, pode pensar que não precisa de usar hidratante. Se é o seu caso, não caia nesse erro. Hidrate a sua pele com um produto oil free.

3. Limpe a pele. Se a sua pele estiver suja, as borbulhas surgem com mais facilidade. Limpe-a todos os dias de manhã e à noite, sem esfregar, com um produto adequado ao seu tipo de pele. Durante o dia, evite tocar com as mãos na cara.

4. Evite espremer as borbulhas. Pode agravar a situação, além de poder provocar cicatrizes.

Texto: Rita Caetano