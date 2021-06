Ao fim de um dia, muitas vezes intenso, nem sempre apetece fazê-lo. Mas, como alertam milhares de dermatologistas em todo o mundo, é essencial retirar sempre a maquilhagem antes de ir para a cama, para proteger a sua pele, de modo a que esta possa respirar e regenerar-se durante a noite. No entanto, nem todos os produtos maquilhantes se adequam a todos os tipos de tez. Existem precauções a não esquecer. Veja os cuidados que deve ter com cada tipo de tez.

Pele sensível e/ou com vermelhidões

Esta epiderme exige cuidados acrescidos. Prefira "águas micelares muito suaves. Caso contrário, só o gesto de limpar vai irritar a pele", aconselha a dermatologista Manuela Cochito.

Pele com acne

Também não pode ser limpa de qualquer maneira. "Deve ser desmaquilhada com produtos mais adstringentes, capazes de remover mais gordura da pele", recomenda a especialista.

Pele madura com rugas

Pelas suas especificações, exige soluções de limpeza diferenciadas. "Como este tipo de pele tem menos gordura, deve ser limpa com produtos mais suaves", aconselha Manuela Cochito.

Pele com manchas

São muitas as portuguesas que exibem este tipo de epiderme. "Os desmaquilhantes com doses baixas de ácidos de frutos fazem um peeling ligeiro e ajudam a remover as manchas", adverte a dermatologista.

Contorno de olhos

É uma das zonas mais sensíveis do rosto. "Deixe o algodão embebido no desmaquilhante dissolver a maquilhagem. Faça-o, depois, deslizar com cuidado. Use um desmaquilhante específico para olhos ou adequado para rosto e olhos", sugere ainda a médica.