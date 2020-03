Uma ida ao salão de beleza pode fazer maravilhas. O cabelo adquire o corte, a cor e o penteado certo, o rosto fica impecavelmente maquilhado, as unhas cuidadas e a depilação perfeita. No entanto, qual Cinderela, com o tempo, o efeito começa a desvanecer, o cabelo perde a forma, o verniz começa a lascar e a pele torna-se menos macia. Para que possa poupar tempo e dinheiro, existem pequenos truques que podem prolongar o efeito destes cuidados de beleza.

Como fazer com que a manicure dure mais tempo

Na impossibilidade de ir à manicure semanalmente, Nátia Teixeira, esteticista, dá-lhe dicas para manter as mãos bonitas durante mais tempo. "Hidrate as mãos, várias vezes ao dia, com um bom creme e as unhas com óleo de amêndoas doces", aconselha. "Para evitar que as unhas fiquem amareladas e não ter de as pintar constantemente, aplique uma base protetora antes do verniz", sugere ainda a especialista.

"As unhas de gel duram mais tempo mas, como não deixam a unha respirar, enfraquecem-na e facilitam o aparecimento de fungos. Se gosta do efeito, opte pelo verniz de gel, aplicado por profissionais. Este dura cerca de 15 dias e não danifica tanto as unhas. O verniz normal pode durar até uma semana. Um verniz claro aplicado numa só camada lasca menos e mantém-se bonito durante mais tempo", esclarece.

"A utilização de luvas evita que o verniz estale, mas retira-lhe todo o brilho", refere ainda Natia Teixeira. "Para recuperar o acabamento lacado, aplique um top coat por cima do verniz", aconselha a esteticista. Existem atualmente no mercado muitas marcas e inúmeras formulações que asseguram esse efeito. Se não as adquirir online, peça aconselhamento às funcionárias das lojas e dos centros de estética que os vendem.

Como prolongar o efeito da depilação com cera

Durante o verão, os poros dilatam com o calor, o pelo cresce mais rapidamente e, por isso, a depilação faz-se com mais frequência. Apesar de muitas mulheres a menosprezarem nos meses de maior frio, as que a fazem procuram prolongar a sua duração. Nátia Teixeira desvenda alguns truques. "Para a eliminação total e eficaz dos pelos, agende uma esfoliação mensal do corpo imediatamente antes da depilação", recomenda a esteticista.

Sobre a aplicação correta da cera, a esteticista também tem algo a dizer. "Aplica-se na direção do crescimento do pelo e retira-se no sentido contrário", esclarece. A zona do corpo onde transpiramos mais é, por norma, a axila. "Por isso, se utilizar pó de talco para secar a pele, a cera irá aderir melhor", garante a especialista. Para manter o resultado, é importante que "hidrate bem a pele logo após a depilação", aconselha.

"Os cremes pós-depilatórios, criados para retardar o crescimento do pelo, nem sempre resultam, mas o melhor é experimentar", avisa Nátia Teixeira, esteticista experiente. Também aqui, nos últimos anos, a oferta disponível em Portugal aumentou de forma considerável. Se não adquirir os cremes pós-depilatórios online, peça aconselhamento às funcionárias das lojas e dos centros de estética que os vendem.

Como manter a maquilhagem por mais tempo