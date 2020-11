O batom vermelho é especial. Confere um look sofisticado e faz a pele, o cabelo e os olhos parecerem mais luminosos e cuidados. No entanto, para tirar o máximo benefício deste símbolo de beleza feminina intemporal, deve seguir algumas regras. É à noite que o batom vermelho tende a ser mais utilizado, conferindo estilo e mais volume aos lábios. No entanto, também pode ser aplicado de dia. Neste caso, pode suavizar a tonalidade avermelhada do batom utilizando um gloss cor de rosa em top coat.

Esta cor fica, por norma, bem às mulheres morenas ou a mulheres que têm um rosto com tons de contraste, como por exemplo, uma pele branca, o cabelo preto e/ou olhos azuis, como recomendam muitos maquilhadores e especialistas em beleza um pouco por todo o mundo. Se os seus lábios são finos ou mais para o fino, opte por cores claras e luminosas. Se são carnudos, use um vermelho mate, de tom médio ou escuro, e com um lápis da mesma cor, desenhe o contorno pelo interior do lábio.

A arte da precisão nas suas mãos

Para facilitar a aplicação do batom e fixar melhor a cor, utilize um lápis de contorno de lábios, com uma cor próxima do tom natural dos seus lábios ou do batom que pretende usar, para delinear a boca sem se notar. Comece pelo V do lábio superior, continue o tracejado para os cantos e repita, depois, a técnica no lábio inferior. Seguidamente, aplique o batom, diretamente do stick ou com a ajuda de um pincel de lábios, especialmente se estiver a usar cores brilhantes ou escuras.

Esse tipo de tonalidades requerem uma aplicação mais precisa, pelo que terá de ter esse fator em conta quando se estiver a maquilhar. Por fim, beije um lenço de papel para retirar o excesso e para fixar o resultado. Para garantir uma maior fixação, se os lábios estiverem ressequidos, esfolie-os previamente com um dos esfoliantes labiais que encontra às venda nas lojas de cosmética. Se não quiser ficar com o rebordo dos lábios demasiado vincado, pode esbatê-lo ligeiramente com os dedos.