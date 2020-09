Uma maquilhagem perfeita, o sonho de muitas mulheres, começa pela preparação do rosto para receber os produtos que se seguem. Primeiro, aplica-se uma fórmula que permite remover as impurezas, depois um hidratante específico para o contorno de olhos e outro para a face, adequado ao tipo de pele. Desta forma, segundo os maquilhadores profissionais, o rosto fica hidratado e fixa melhor a maquilhagem.

Este cuidado diário deve ser complementado com uma esfoliação e máscara facial, pelo menos uma vez por semana. Este é o ritual, composto por cinco passos, que deve seguir para conseguir um look (muito) sedutor.

1. Operação anti-olheiras

O corretor de olheiras é o primeiro produto aplicar, por baixo dos olhos desenhando uma meia-lua. Para uma cobertura eficaz, primeiro aplica-se um corretor rosa, depois um amarelo, esbatendo cada um deles com a ponta do dedo. Por cima, aplica-se um pouco de pó para ajudar a fixar o produto. Se optar por um olhar esfumado, convém adiar este passo, trabalhando primeiro os olhos para depois retirar as impurezas que caem sobre o contorno ocular, antes de disfarçar as olheiras.

2. Base para uma tez homogénea

A base utiliza-se em toda a face, exceto no contorno de olhos, até à zona oval do rosto. Para evitar o contraste com o pescoço, que acaba por dar um aspecto artificial à tez, convém optar por uma cor igual ao tom natural da pele. Escolhem-se os três tons que mais se aproximam do nosso e faz-se um risco no rosto com cada um deles.

Aquele que desaparecer, por se fundir com o tom da pele, é o mais indicado para si. Quando aplicado com um pincel, em vez da esponja, não só consegue um acabamento mais preciso como gasta menos produto. Tenha em atenção que as bases hidratantes são ligeiramente mais escuras do que as restantes fórmulas.

3. Dicas para uma efeito boa cara

Depois de uniformizar a tez, aplica-se o pó bronzeador para um ar saudável, na zona T (constituída pela testa, pelo nariz e pelo queixo) e nas maçãs do rosto, as áreas que mais se bronzeiam. Se o aplicarmos em toda a face ficamos com um aspeto pouco natural, com muito contraste em relação às mãos e pescoço. De seguida, coloca-se o blush. A sorrir, com movimentos em direcção à raiz do cabelo. Se usar um tom igual ao dos lábios, terá a certeza que lhe fica bem.

4. Truques para um olhar iluminado

Nos olhos comece com uma sombra de base clara ao longo da pálpebra móvel até ao canto externo para abrir o olhar. Segue-se o risco com o eyeliner preto que se pode esbater com uma sombra castanha. Termine com a aplicação do rímel.

5. Lábios com brilho para colorir

O sorriso aplica-se primeiro o batom e, só depois, o lápis de contorno de lábios. Este deve ser do mesmo tom que o batom, de forma a delinear o sorriso sem se fazer notar. Por fim, aplica-se o gloss em top coat para fazer o sorriso brilhar.

Para a construção de um look como o que lhe sugerimos nestes passos, vai precisar de cerca de 15 minutos que, com a prática, vão passarão a 10 ou até menos. Não é fantástico?