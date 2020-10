Há gestos e produtos que podem prejudicar a sua visão. Saiba, por isso, quais são os cuidados a ter com os cosméticos que usa no quotidiano e aprenda a identificar os erros a evitar da próxima vez que se maquilhar. As recomendações essenciais.

As mulheres adoram maquilhar-se e salientar os pontos positivos do rosto, como pode ser o caso dos olhos. Máscara, eyeliner, lápis delineador e sombras são tudo produtos de maquilhagem que as deliciam. Contudo, tornarem-se mais bonitas não exclui a necessidade de ter em consideração determinados cuidados essenciais que evitam possíveis problemas ao nível da saúde ocular. Saiba, de seguida, o que não pode (mesmo) esquecer sempre que utiliza este tipo de produtos de cosmética: - Deite fora os produtos de maquilhagem para olhos quando passarem o prazo de validade ou imediatamente após desenvolver uma infeção. - Nunca partilhe maquilhagem de olhos e evite experimentar produtos em lojas. - Estreie um produto de cada vez e informe o seu médico se notar alguma reação. - Não aplique a máscara num veículo em movimento nem tente separar as pestanas com objetos pontiagudos. - Se tem tendência para secura ocular e, sobretudo, se usa lentes de contacto, evite produtos como pós e brilhos, já que são causas comuns de irritação ou infeção córnea. - Retire a maquilhagem antes de se deitar, sobretudo a máscara. Recorra a dois cotonetes limpos e passe-os desde a base até às pontas das pestanas. - Ao remover a maquilhagem, evite o contacto do produto com os olhos. - Se foi sujeita a uma cirurgia, não use maquilhagem antes de o oftalmologista autorizar.