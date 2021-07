Quando as temperaturas começam a aquecer e os dias se tornam maiores, todos os caminhos vão dar, idealmente, à praia e à piscina. São o cenário perfeito para quem gosta de verão e de calor, mas que pode ser arruinado pelo reflexo do corpo com celulite no espelho. Fizemos, com a ajuda de especialistas credenciados, habituados a lidar com este problema, um plano para a diminuir até chegar ao verão.

No entanto, lembre-se que os cuidados com o corpo devem ser contínuos, como realça Fernando Guerra, dermatologista, um dos entrevistados. "As pessoas têm de fazer sacrifícios e pensar no corpo o ano inteiro e isso inclui cuidados alimentares, exercício físico, massagens e outros tratamentos", sublinha este especialista. Por isso, agarre neste plano e faça dele a sua bíblia.

A inestética pele com aspeto acolchoado é um dos problemas que mais afeta as mulheres e que mais as preocupa, pois são poucas as que passam incólumes a esta problemática. A celulite atinge, sobretudo, a região trocantérica, o abdómen, os glúteos e os braços. "Tem sido o grande cavalo de batalha a nível estético, porque geralmente afeta uma grande superfície e pessoas muito jovens", refere Biscaia Fraga, cirurgião plástico. "Contrariamente ao que as pessoas pensam, não se deve a uma inflamação do tecido subcutâneo, mas à presença de líquido no tecido adiposo, que está muito associada à genética, à alimentação e à falta de exercício", explica Fernando Guerra.

"É uma espécie de ciclo vicioso", acrescenta Marina Morais, médica de clínica geral. "Os adipócitos começam a aumentar, o que faz com que a circulação diminua e esta diminuição, por seu lado, faz com que os adipócitos aumentem ainda mais", esclarece ainda a especialista. "A celulite é uma coisa muito comum. Cerca de 93% das mulheres tem-na", refere Dendy Engelman, cirurgião dermatologista.

Tratamentos estéticos

São uma das formas de a combater. "A celulite divide-se em três estadios e quanto maior é o grau de godés [irregularidades na pele] apresentado mais difícil é de tratar. Os primeiros sinais podem ser tratados com uma massagem bem feita. Depois, já serão necessários outros, como a cavitação, os ultrassons ou a carboxiterapia, que podem ser associados ou não à radiofrequência", refere Fernando Guerra.

"O objetivo é romper os adipócitos para que a gordura seja reabsorvida pelo sangue e eliminada pelo organismo. Mais recentemente, surgiu a criolipólise, que induz a um arrefecimento controlado que leva à apoptose das células adiposas, combinada com ondas de choque", esclarece. "A mesoterapia com substâncias lipolíticas ajuda a destruir a gordura e as venotónicas, que estimulam a circulação", avisa Mariana Morais.

Cirurgia plástica

Também há quem recorra a ela, ainda que não seja um dos melhores métodos de a atenuar. "A nível de celulite, a cirurgia é muito limitada, mas existem algumas técnicas nas quais se usam cânulas fininhas para cortar os septos fibrosos e alisar, assim, a pele. Mas, para tratar este problema, aconselho o recurso a tratamentos estéticos", recomenda o cirurgião plástico Francisco Ibérico Nogueira.