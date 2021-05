Sabia que se podem observar diferentes tipo de celulite na mesma pessoa? Este é um fenómeno conhecido como celulite mista. O mais frequente é haver celulite mole na coxa ante­rior e marcas de celulite dura na parte posterior e na região externa dessa parte do corpo. No entanto, o diagnóstico é fundamental antes de se iniciar qualquer tratamento. Em todo o mundo, são milhões as mulheres que se debatem com ela. Aprenda a identificar e distinguir os diferentes tipos de celulite.

O que caracteriza a celulite edematosa

Trata-se de um estado inicial em que pre­domina a retenção de líquidos. Localiza-se quase de forma geral ao longo de toda a perna, podendo observar-se ca­racterísticas da celulite mole e da dura. As pernas incham e aumentam de volume até adotarem um aspeto rijo, como se fossem troncos. Costuma ser um pouco dolorosa ao tato e podem notar-se nódulos. Inicia-se na juventude e, se não for trata­da adequadamente, pode degenerar em varizes.

Os produtos adequados a este tipo de celulite são cremes an­ticelulíticos que contenham substâncias drenantes como a cumarina, o ruscus e os flavonoides, com ação estimulante da circulação linfática. Devem-se aplicar com uma massagem suave e relaxante e em direção ascendente. Para estimular o retorno venoso, a massagem deve realizar-se pressionando a pele com as pontas dos dedos, como se a estivesse a amassar.

O que define a celulite hipertrófica dura

Localiza-se em zonas muito concretas, como a região do culote, a parte lateral das coxas, ainda que também possa aparecer no ab­dómen e nos braços. A pele é compacta, dura e difícil de belis­car. Costuma estar associada a estrias e a zona onde está instalada é mais fria do que o resto do corpo. Dói quando se aperta ligeiramente e à me­nor pancada faz nódoa negra. É típica de mulheres jovens que se encon­tram em bom estado de saúde.

Os produtos adequados a este tipo de celulite são cremes antice­lulíticos com princípios redutores como a carnitina, a cafeína e o extrato de alcacho­fra, que atuam de forma bastante eficaz. Quando a celulite é dolorosa, a massagem deve ser muito suave e em sentido ascen­dente. Deve ser realizada com a palma da mão até conseguir aumentar a temperatura cutânea e facilitar a circulação sanguínea na zona.

O que distingue a celulite mole

Este tipo de celulite surge quando os tecidos superficiais apresentam pouca consistência e até alguma flacidez mais evidenciada. Coxas, ancas e glúteos são as zonas preferidas. A celulite mole muda de forma quando se aperta com a mão ou consoante a posição do corpo. Pode estar associada a problemas circula­tórios, fadiga ou até mesmo dores musculares. É, por norma, mais frequente em mulheres de meia idade.

Tal como na ce­lulite edematosa, recomenda-se a utilização de produtos anticelulíticos com substâncias drenantes, complementando o tratamento com o uso de fórmulas refirmantes, que tonificam, alisam e reforçam as fibras elás­ticas, ao mesmo tempo que ajudam a rege­nerar os tecidos que perderam estrutura com o passar dos anos e até com a falta de exercício e maus cuidados com a alimentação. Para isso, estes produtos incluem proteínas, vitaminas e nutrientes benéficos.