Os produtos de rosto devem ser aplicados sempre com movimentos suaves e ascendentes. Em zonas como o contorno dos olhos, pode realizar ligeiras pressões com as pontas dos dedos, como se estivesse a tocar piano, para ativar a microcirculação. Esta forma de aplicação permite uma melhor e mais rápida absorção das fórmulas cosméticas, ao mesmo tempo que tonifica a pele e os músculos do rosto.

3. A nossa pele pode ser esfoliada todos os dias

A esfoliação diária permite que os ativos dos produtos dermocosméticos aplicados no quotidiano penetrem melhor na pele, acreditam alguns. Nada de mais errado! O objetivo da esfoliação é remover as células mortas, o excesso de gordura e a sujidade acumuladas na epiderme, a camada superficial da pele. Em si mesmo, este é um processo benéfico para a pele, mas não deve, todavia, ser feito diariamente.

A ação das suas micropartículas sobre o rosto reduz temporariamente a capacidade defensiva da camada córnea face às agressões. É razoável realizar uma esfoliação facial a cada 15 dias mas depende do seu tipo de pele. As peles com mais tendência para acumular gordura, por exemplo, podem necessitar de uma limpeza semanal ou a cada 10 dias. O importante é escolher o produto adequado e utilizá-lo com regularidade.

4. A sesta é coisa de gente preguiçosa

Dormir depois das refeições diminui o rendimento laboral e deixa uma sensação de torpeza no corpo, acusam os detratores deste hábito, muito popular no país vizinho e também nalguns da América Latina. Na verdade, depende do tipo de sesta. As de ir à cama com três horas de duração não são recomendáveis mas, sim, aquelas que duram 15 ou 20 minutos e não requerem deitar-se.

É preferível esperar meia hora após a refeição para fazer a sesta e evitar posturas que dificultem a digestão. Está cientificamente comprovado o efeito relaxante e energético deste tipo de sestas, para além dos benefícios que trazem à pele. Os espanhóis e os mexicanos não são, no entanto, os únicos adeptos da sesta. No Oriente, esta é uma prática milenar.

Muitos centros de massagem contam com sestómedros onde os clientes podem repousar após os tratamentos. Em Espanha, até já existem locais denominados nap lounges, como os anglo-saxónicos lhes chamaram. Espaços com salas preparadas para descansar após um almoço de trabalho. Siga esta tendência e permita-se relaxar durante 15 minutos, idealmente depois de comer.

5. É preciso fazer muito exercício para tonificar e emagrecer

Quanto mais exercício, melhor! Passar horas e horas a treinar, tonifica mais e permite emagrecer com maior rapidez. São muitos os que acreditam que sim mas a realidade não é assim tão linear. Suar até à exaustão no ginásio, levantando cargas pesadíssimas, como muitos homens fazem, é um hábito saudável. Estudos recentes demonstram que o excesso de exercício aumenta a produção de radicais livres, o que acelera o envelhecimento, o que é positivo.

O exercício deve, todavia, ser praticado com prudência e ser supervisionado por um professional. O ginásio comporta também alguns riscos, que vão desde lesões por sobrecarga muscular até à vigorexia, um transtorno obssessivo-compulsivo, ainda desconhecido de muitos, que é gerado pela prática exagerada de exercício físico. Não é recomendável ir mais de quatro vezes por semana nem fazer treinos de mais de duas horas, alertam os especialistas.

A figura do treinador pessoal está cada vez mais implantada e, com as redes sociais, estes profissionais do desporto ganharam ainda maior importância e mais protagonismo. Apesar de implicar um gasto extra, recorrer a eles traz uma série de vantagens. Os resultados são visíveis a curto prazo, essa opção assegura um progresso regular e evita ainda lesões, bem como o sentimento de frustração por seguir uma árdua rotina de exercícios sem ver resultados.