Independentemente da idade, é comum que um bálsamo hidratante ande sempre na carteira de uma mulher. É o companheiro constante, que promete acabar com a sensação de secura, deixando os lábios com uma textura suave. Em casa, também não deve descurar este gesto, com a vantagem que pode preparar as suas próprias fórmulas naturais e tê-las sempre ali mesmo à mão. Descubra, de seguida, três cosméticos caseiros que pode executar no conforto do lar.

1. Bálsamo de mel, azeite, cera de abelha, coco e manteiga de karité

Leve um pequeno tacho ao lume, em banho-maria, com três gramas de cera de abelha. Quando começar a derreter, adicione cinco gramas de manteiga de karité, meia colher de mel, duas colheres de sopa de óleo de coco e duas colheres de sopa de azeite e misture bem. Assim que obter um preparado homogéneo, retire do lume.