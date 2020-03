Os pés exigem cuidados diários regulares, de modo a que fiquem impecáveis e saudáveis, contribuindo desta forma para o seu bem-estar e até para a sua saúde. Propomos-lhe, por isso, uma opção caseira para os esfoliar. Para isso, vai precisar apenas de três colheres de sopa de mel, de duas colheres de sobremesa de açúcar mascavado e de um ovo. O procedimento a seguir não poderia ser mais simples.

Numa primeira fase, bata energicamente o ovo. De seguida, misture o mel e o açúcar, envolvendo bem de forma a obter um creme homogéneo. Depois de um banho de pés, aplique a mistura e massaje vigorosamente durante alguns minutos. No momento da aplicação, comece pela planta do pé e pelas partes mais rugosas e, finalmente, elimine a mistura com água tépida corrente e abundante.