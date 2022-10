As exigências profissionais, familiares e pessoais do seu dia a dia podem ser um dos maiores entraves à manutenção de uma boa forma física. Comum a 85% das mulheres*, a celulite é um problema persistente ao longo do ano e tem tratamento. Por isso, não desespere. Se a celulite é um dos seus fantasmas, saiba que este problema de saúde tem solução.

A pele casca de laranja não configura uma situação clínica grave, mas o tecido fibroso que se aloja debaixo da pele pode provocar um impacto negativo na autoestima, além de ter outras consequências na saúde, como a diminuição da circulação sanguínea, por exemplo.

Pessoas com celulite tendem a ter uma autoimagem negativa, o que pode ser altamente nocivo nas relações sociais e na relação da mulher com ela própria. Os "furinhos" indesejados, causados pela acumulação de gordura em determinadas regiões corporais, deixam a pele com um aspeto enrugado, diminuindo a confiança no corpo.

Mas vamos ser honestas: será que tem feito mesmo tudo o que está ao seu alcance para eliminar a pele casca de laranja? Tome nota dos hábitos que deve pôr em prática na sua rotina diária para acabar com uma das maiores inimigas das mulheres - a celulite.

Plano 3 Passos de Cellulase com resultados em apenas 4 semanas* na redução do volume das zonas problemáticas, redução da aparência da pele casca de laranja e uma silhueta mais definida! Passo 1: Toma diária de 2 cápsulas em duas refeições principais (Cellulase Pearls ou Cellulase Advanced consoante o grau de pele casca de laranja ) Passo 2: Aplicação 3x por semana do gel esfoliante no duche, em dias intercalados Passo 3: Aplicação diária do creme refirmante 3-em-1, 2x por dia, de manhã e à noite

O que fazer diariamente para combater a celulite?

A celulite não é um bicho de sete cabeças. Comece por beber entre 1,5 a 2 litros de água por dia para melhorar a circulação sanguínea e a hidratação da pele. Assim que adotar este hábito, reduza também o consumo de sal, uma vez que o sódio é responsável pela retenção hídrica - o que contribui para a barriga inchada, a celulite, entre outros problemas de saúde. Neste campo, corte também no consumo de bebidas gaseificadas, alcoólicas ou com cafeína, já que contribuem igualmente para a retenção hídrica.

No seu dia a dia, limite ao máximo alimentos ricos em açúcares, uma vez que estes provocam um pico de glicose no sangue, associado à inflamação das células e à produção de celulite. Evite também uma alimentação rica em fritos ou alimentos processados ricos em gorduras saturadas, uma vez ingerida este tipo de gordura aloja-se e obstrui os vasos sanguíneos, contribuindo para o excesso de peso e outros problemas mais graves como o colesterol excessivo e em última consequência o acidente vascular cerebral. Privilegie a ingestão de frutas, verduras e fibras naturais. Ajuste a sua alimentação ao seu corpo.

Outro passo essencial no seu plano anti-celulite é a prática de exercício físico. Não precisa de o fazer com o rigor de uma atleta de alta competição. No entanto, adote hábitos diários de atividade física. Faça uma iniciação a0 exercício mais curta e vá aumentando a intensidade e a duração à medida que desenvolve a sua resistência: pode começar com esquemas de exercício de 15 minutos diários e ir evoluindo para 20, 25, 30 minutos (3 a 4 vezes por semana). Fortaleça a estrutura muscular com exercícios aeróbicos, anaeróbicos (musculação) ou pilates.

Ter hábitos de sono saudáveis é também extremamente importante. O descanso é fundamental para regular o funcionamento de todos os órgãos do corpo humano. Durma 7 a 9 horas por noite. Lembre-se que está comprovado que o cansaço acumulado diminui a produção de endorfinas, aumentando a falsa sensação de fome que nos pode atraiçoar.

Por último, pode incluir no seu quotidiano a toma de suplementos alimentares associada à aplicação de cremes refirmantes com uma breve massagem localizada para promover a circulação sanguínea e a drenagem linfática.

Existem soluções com resultados comprovados em quatro semanas (ver caixa em cima). Este tipo de planos completos, atuam em sinergia e contribuem não só para diminuir a retenção de líquidos, atuando ao nível das células adiposas, mas também para uma maior firmeza da pele e redução de centímetros, ajudando a diminuir as inestéticas irregularidades da pele.

Depois de tantas informações preciosas, tenha em mente que eliminar ou reduzir a celulite é possível. Última dica: comece pelas sugestões mais práticas, como a suplementação, a ingestão de água e a alimentação ajustada. Verá os primeiros resultados ao fim de um mês.