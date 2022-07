Não é só quando pensamos nas fotografias que vamos tirar na praia ou nos looks arrojados para os festivais de verão, que devemos pensar no nosso corpo. É importante sentir-nos bem sempre e cuidarmos de nós durante todas as épocas do ano, defende Liliana Filipa, embaixadora de Cellulase.

Para a influencer, cuidar do corpo é essencial para manter o equilíbrio nas suas rotinas. “Tenho uma vida atarefada, o que faz com que precise de estar sempre no meu melhor. Comer bem, fazer exercício e focar-me no cuidado pessoal é essencial para que possa dar o meu melhor em todos os momentos do meu dia a dia”, confessa.

E os cuidados começam com a adoção de um melhor estilo de vida, onde se inclui uma dieta cuidada, aliada à prática desportiva. “É muito importante ter uma alimentação saudável e equilibrada”, sublinha. “Tento sempre ter fruta, legumes frescos e sopa em casa. Além de comer bem, tento praticar exercício físico para me manter ativa e sã, tanto fisicamente como mentalmente”, revela.

Plano 3 Passos de Cellulase com resultados em apenas 4 semanas* na redução do volume das zonas problemáticas, redução da aparência da pele casca de laranja e uma silhueta mais definida! Passo 1: Toma diária de 2 cápsulas em duas refeições principais (Cellulase Pearls ou Cellulase Advanced consoante o grau de pele casca de laranja ) Passo 2: Aplicação 3x por semana do gel esfoliante no duche, em dias intercalados Passo 3: Aplicação diária do creme refirmante 3-em-1, 2x por dia, de manhã e à noite

Há inúmeros estudos e tendências sobre alimentação, mas todos apontam para algo essencial no dia a dia: o pequeno-almoço. Para Liliana Filipa, é fundamental começar o dia com bons alimentos e, claro, com a ajuda do seu suplemento Cellulase Pearls.

“Gosto muito de começar o meu dia bem. Tento sempre ir variando e equilibrando o que como de manhã, seja fruta, ovos mexidos, tapioca ou uma fatia de pão torrado. Aproveito também para tomar a minha cápsula Cellulase com um copo de água. Além de sentir as diferenças no meu corpo, mesmo a nível mental sinto que estou a começar o meu dia da forma mais saudável possível”, destaca.

“Na minha opinião, acho que Cellulase é fácil e prático de usar, e gosto dos resultados que tenho vindo a obter no meu corpo, deixando a minha pele mais suave, firme e com menos ondulações. Além disso, insere-se na minha rotina diária de uma forma natural, e ajuda-me a sentir-me preparada e confiante em mim mesma”.

"Faço o Plano Cellulase durante todo o ano, mas a alimentação também é muito importante. Procuro evitar comer processados e escolher muito bem o que compro cá para casa. Aliada a este cuidado, tenho Cellulase. É uma marca que uso há vários anos, e que me ajuda na questão da celulite. O Plano 3 Passos é a minha grande base para cuidar desta parte de mim. Tomo as cápsulas Pearls, uso o esfoliante e, por fim, aplico o refirmante de manhã e à noite”, explica.

Com o verão e os dias de calor, há a tendência de embarcar em dietas para ficar em forma rapidamente. Porém, a empresária e criadora de conteúdo digital defende que é importante seguir um plano equilibrado.

“Acredito muito que devemos ter um cuidado contínuo e não pensar no nosso corpo apenas quando chegam os meses de verão. Claro que há dias que vou jantar fora e cometo alguns excessos, mas como tenho uma preocupação ao longo do ano de cuidar de mim, não me preocupam esses dias. Acho que tem de haver um equilíbrio”, sublinha.

Apesar de nem sempre ser fácil manter o equilíbrio no meio de agendas preenchidas, com objetivos bem traçados, nada é impossível. "Todos temos as mesmas 24h, por isso cabe-nos a nós decidir onde investimos o nosso tempo e para mim é imperativo ter tempo para cuidar do meu corpo todos os dias. Treinar é um dos melhores momentos para melhorar o meu bem-estar físico e psicológico”, frisa Liliana Filipa.

“Para mim, a base para alguém conseguir mudar o estilo de vida passa por mudar pequenos maus hábitos para bons hábitos. São pequenos, mas fazem toda a diferença quando queremos realmente alcançar objetivos”, remata.