A inestética celulite ocorre porque a gordura extravasa as células adipócitas, alterando a sua estrutura. Isto origina a formação de tecido fibroso, comprometendo a micro-circulação e conferindo à pele um aspeto irregular, tal como a casca de uma laranja.

Tal alteração deve-se a fatores como a predisposição genética, alterações hormonais, má circulação sanguínea, sedentarismo ou má alimentação. Podendo surgir em qualquer momento da vida da mulher, seja ela magra ou mais curvilínea.

Comum a 85% das mulheres*, a celulite é um problema persistente ao longo do ano, tendo sido potenciado pelo confinamento dos últimos meses. Apesar de não se tratar de uma situação médica grave, pode provocar um impacto negativo na autoestima.

Inúmeros fatores estão na origem da celulite, mas alguns dos quais - como a componente genética e as alterações hormonais - não estão ao alcance do nosso controlo. Ainda assim podemos ativamente combatê-la, reduzindo a sua aparência com pequenas alterações nos estilo de vida. Fique com 10 dicas para ativamente combater a celulite:

Novo Plano Cellulase 3 Passos Passo 1: Toma diária de 2 cápsulas em duas refeições principais (Cellulase Pearls ou Cellulase Advanced) (PVPR: entre 50,99€ a 55,79) Passo 2: Aplicação 3 x semana do gel esfoliante, em dias intercalados (PVPR: 19,99€) Passo 3: Aplicação diária do creme refirmante, 2x por dia, de manhã e à noite (PVPR: 34,99€)

10 dicas para reduzir a celulite

- Beba de entre 2 a 2,5 litros de líquidos por dia para melhorar a circulação sanguínea e hidratação da pele;

- Reduza o consumo de sal, uma vez que o sódio é responsável pela retenção hídrica;

- Evite alimentos ricos em açúcares, uma vez que provocam um pico de glicose no sangue, associado à inflamação das células e produção de celulite; evite também uma alimentação à base de fritos, uma vez que promove a formação de gordura corporal e o excesso de peso; opte por uma alimentação rica em frutas e verduras, ricas em fibras;

- Evite margarinas e cremes vegetais, já que a base original destes produtos é um óleo vegetal (líquido) ao qual é adicionado hidrogénio para se obter a textura sólida à temperatura ambiente. A margarina e os outros cremes vegetais destacam-se pelo seu teor em gordura trans (a gordura mais prejudicial para a saúde cardiovascular) e pela sua capacidade de solidificar dentro do organismo, bloqueando as artérias e dificultando o processo de circulação de sangue e oxigénio;

- Pratique exercício físico e realize massagens localizadas e de drenagem linfática para melhorar a circulação sanguínea. Fortaleça a musculatura tanto com exercícios aeróbicos, como exercícios anaeróbicos (musculação) ou pilates, uma vez que estes ajudam a melhorar o quadro da celulite;

- Reduza o consumo de bebidas gaseificadas, alcoólicas ou com cafeína, já que contribuem para a retenção hídrica;

- Durma 7 a 9 horas por noite. Está comprovado que o cansaço gera uma diminuição das endorfinas que o organismo tenta compensar com comida hipercalórica;

- Evite o tabaco;

- Pare durante o dia: faça paragens periódicas durante o dia associadas a uma elevação das pernas eficaz; o uso de meias de compressão é também uma das medidas que podem minimizar o problema, melhorando a circulação sanguínea dos membros inferiores;

- Explore as inúmeras soluções do mercado entre suplementos alimentares a cremes reafirmantes com resultados comprovados em 4 semanas. Estes contribuem não só para diminuir a retenção de líquidos, atuando ao nível das células adipócitas, mas também para uma maior firmeza do maior órgão do corpo humano, diminuido as inestéticas irregularidades da pele.

Se ainda assim tiver dúvidas, consulte o seu médico dermatologista ou a farmácia da sua zona de residência para obter ajuda a definir o tratamento para si.