A gordura de eleição para tempero e confeção deve ser sempre o azeite (preferencialmente extra virgem).

- Alimentos ricos em açúcar

Bolos, biscoitos, bolachas, doces, produtos de pastelaria, refrigerantes, sumos e outras bebidas açucaradas, entre outros, são alimentos ricos em açúcar, com a particularidade de serem açúcares de elevado índice glicémico, o que favorece a sua acumulação sob a forma de gordura.

Como verá muitos destes alimentos são comuns à lista anterior, o que significa que são fonte de açúcar e de gordura, contribuindo significativamente para o aumento de peso.

Para além desta questão, o açúcar também favorece os processos inflamatórios, não apenas associados à celulite, como outras doenças crónicas.

- Bebidas diuréticas

Manter um bom nível de hidratação é relevante para prevenir o aparecimento de celulite, pois favorece o bom funcionamento celular assim como uma boa circulação sanguínea. Bebidas diuréticas muitas vezes aconselhadas em dietas em emagrecimento apenas levam a perda de água, não provocando perda de massa gorda, favorecendo a desidratação, o que não é benéfico.

- Consumo excessivo de sal

Se por um lado a desidratação não é favorável, a retenção de líquidos também não. Existem várias causas para a retenção de líquidos, entre as quais questões hormonais ou renais, mas alimentos ricos em sal, também favorecem a retenção de líquidos, para além de se associar a outras doenças como a hipertensão, ou os acidentes vasculares cerebrais.

- Consumo excessivo de bebidas alcoólicas

O álcool como sabemos fornece aquilo a que chamamos “calorias vazias”, isto porque estamos a consumir uma bebida que fornece energia (calorias) mas que não acresce nada de positivo (outros nutrientes). Sabemos também que o consumo moderado de vinho pode ter efeitos benéficos, mas o consumo excessivo de bebidas alcoólicas contribui para o aumento de peso, uma vez que essa energia é acumulada sob a forma de gordura.

Quais os alimentos que podem ajudar?

Vai encontrar os princípios da alimentação equilibrada e os alimentos que lhe estão associados na caixa que acompanha este artigo.

Para além da alimentação é muito relevante a prática de atividade física, uma vez que o sedentarismo favorece a má circulação, um dos aspetos que está relacionado com o aparecimento da celulite.