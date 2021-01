Se é uma daquelas pessoas que dedica (quase) todo o seu tempo aos cuidados de rosto, tenha atenção! Existem outras partes do corpo que também denunciam o passar dos anos sem dó nem piedade, como é o caso do pescoço e das extremidades dos membros superiores do organismo. As mãos, usadas na maior parte das atividades do quotidiano, fazem parte dos grandes esquecidos. Descubra, de seguida, algumas das recomendações mais eficazes para as rejuvenescer e siga-as. Vai, seguramente, notar a diferença!

1. Utilize luvas antes de realizar qualquer tipo de tarefa que possa danificar as mãos.

2. Aplique creme todas as manhãs e massaje bem as mãos até o produto ser completamente absorvido. Antes de se deitar, pode hidratá-las com um creme aquoso em óleo e deixar atuar durante toda a noite.

3. Uma vez por semana, aplique um produto específico para esfoliar as mãos, que ajude a eliminar as células mortas.

4. Se aplicar um creme despigmentante, o ideal é começar o tratamento no inverno. Deve evitar a exposição solar durante o tratamento.

5. Independentemente da estação do ano, é conveniente usar sempre um creme com fotoproteção na zona das mãos com manchas.

6. Em casos de hiperidrose, excesso de transpiração, é necessário aplicar um preparado desodorizante nas palmas das mãos antes de ir dormir. Na manhã seguinte, lave as mãos para o eliminar. Convém realizar este tratamento diariamente durante uma semana e, depois, em dias alternados.

7. Se, apesar dos cuidados diários descritos anteriormente, a pele das mãos continuar áspera, pode aplicar máscaras que hidratam, tonificam e nutrem a pele. Encontra atualmente muitas à venda no mercado.

8. Mergulhar as mãos em glicerina, em parafina ou em vaselina quentes durante alguns segundos é um remédio eficaz para as situações mais problemáticas. Se for o caso, não hesite!