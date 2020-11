Precisamos delas para uma grande parte das coisas que fazemos e, nos dias que correm, lavamo-las mais do que anteriormente. As mãos, tal como outras partes do corpo, denunciam o passar dos anos sem dó nem piedade. Por essa razão, deve ter certos cuidados eficazes para as rejuvenescer. Para que não tenha que as enfiar nos bolsos sempre que se cruza com as suas amigas e amigos nas compras, descubra os tratamentos e as soluções a que pode recorrer para exibir umas mãos (ainda) mais belas.

O que fazer para reduzir as manchas

As manchas que aparecem nas mãos são causadas pelo envelhecimento cutâneo e pela alteração da melanina. O sol, a idade, as alterações hormonais e os contracetivos podem modificar a produção natural de melanina e provocar hiper­pigmentação. Os médicos advertem-nos para a importância de aprendermos a autoexaminar as manchas e sinais como medida preventiva. Para as minimizar ou remover, além de cosméticos com formulações específicas, existem tratamentos despigmentantes e aclaradores.

Muitos atuam ao nível da melanina, pro­movendo o tratamento das manchas de hiperpigmentação. Em primeiro lugar, realiza-se uma esfoliação para remover as células mortas e as impurezas e, de seguida, tonifica-se a pele. Depois, aplica-se ácido de flores, para acelerar o processo de descamação e renovação celular. Os de hibisco, plumeria, íris e frésia são os mais usados. É também aplicado, muitas vezes, um sérum para despigmen­tar as manchas, com óleo de castor ou salicilato, seguido de um creme nutritivo que regenera e estimula as defesas naturais da epiderme. Além disso, é feita uma máscara descongestionante, purificante e calmante.

No final, neste tipo de tratamentos estéticos, que deve fazer uma vez por mês, a pele é hidratada e protegida. A luz pulsada intensa (IPL) é outra das soluções propostas. Esta fonte de luz de alta intensidade deixa a pele das mãos mais jovem, mais fina e livre de manchas. Primeiro, limpa-se a epiderme e aplica-se uma camada fina de gel condutor. Depois, apro­xima-se o aplicador da epiderme, seguindo-se os disparos. Ainda que o paciente sinta algum desconforto, a pequena descarga elétrica é suportável.

Nalguns casos, utiliza-se uma pomada anes­tésica, mas, segundo os especialistas, são raras as pessoas que a solicitam. A pele pode ficar avermelhada e inchada numa primeira fase e podem, depois, surgir crostas sobre as man­chas, que caem ao fim de alguns dias. Pode observar-se então uma pele nova, mais fina, hidratada e sem manchas. Os resultados aparecem, em muitos casos, logo após a primeira sessão, apesar de serem necessárias duas ou três para a eliminar por completo as inestéticas manchas.