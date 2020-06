Aproveite o melhor do verão sem nunca pôr em causa a sua saúde nem prejudicar a sua beleza. Para que a sua pele, que nesta fase anda tendencialmente mais exposta, transpareça apenas os benefícios do calor, indicamos-lhe quais os gestos de beleza essenciais nesta estação, quer esteja de férias ou até mesmo a trabalhar. Aprenda a combater os efeitos nefastos do sol, da água salgada, do cloro e até do ar condicionado.

Lembre-se, ainda, que a sua epiderme beneficia se, especialmente nesta altura do ano, beber ainda mais água e reforçar a ingestão de vegetais e fruta, como aconselham os nutricionistas e os dietistas. Descubra, de seguida, algumas das regras que deve procurar seguir durante aquele que é um dos períodos mais aguardados e ansiados do ano e também como escolher alguns dos produtos mais recomendados nesta altura.

Exposição solar

A exposição solar em excesso está associada ao envelhecimento cutâneo e ao perigo de desenvolver cancro de pele. Por este motivo, não saia de casa, mesmo que o seu destino não seja a praia, sem aplicar um protetor solar com um fator de fotoproteção mínimo de FPS 30. Quando estiver na praia ou na piscina renove-o de duas em duas horas ou depois de cada mergulho. As pessoas com a pele mais clara ou sensível ao sol podem tomar suplementos, ricos em betacaroteno, que reforçam as defesas imunitárias, preparando o corpo para o sol.

Alimentação

De acordo com um estudo da Universidade de Bristol, na Grã-Bretanha, a meloa e o damasco, bem como alguns vegetais, nomeadamente o pimento, as cenouras e os espinafres, estimulam naturalmente o bronzeado devido à presença de carotenoides na sua composição. O responsável pela investigação afirma que os efeitos de uma dieta rica nestes alimentos são, por norma, visíveis ao fim de um mês.

De acordo com os cientistas, o tom que se obtém torna as pessoas mais atraentes, com a grande vantagem de não pôr em risco a saúde, o que acontece com a exposição solar excessiva. Além de produtos com betacaroteno, que também devem ser ingeridos, como as cenouras, as mangas, os damascos, as maçãs e os pimentos amarelos, existem também suplementos alimentares que preparam a pele para a exposição solar.

Águas de tratamento

São excelentes para trazer sempre consigo na carteira e obrigatórias no saco de praia, já que refrescam, apaziguam e hidratam instantaneamente a pele, prevenindo a sua secura. Existem águas termais, ricas em oligoelementos e sais minerais, como o ferro, o zinco, o cobre o cálcio e o selénio, além das que têm por base os princípios da fitoterapia, com óleos essenciais, que também encontra facilmente no mercado.

Bronzeado

Como lhe dissemos atrás, não precisa de se expor ao sol desregradamente para obter um tom de verão. Para além de comer os alimentos certos, pode apostar nos autobronzeadores e na maquilhagem solar, cujo produto-estrela é o pó bronzeador. No entanto, nas gamas das marcas de make up solar também existem bases e gloss que potenciam o efeito bronzeado, muitos deles com formulações à prova de água.