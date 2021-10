No fim do verão, uma das queixas dermatológicas mais recorrentes é o agravamento da acne e o reaparecimento de imperfeições na pele, muitas vezes motivadas por uma exposição solar excessiva no período de maior calor. A acne, que tem vindo novamente a afetar mais pessoas adultas nos últimos anos, é uma doença crónica da pele resultante de influências hormonais e genéticas, que tem origem nos folículos pilo-sebáceos.

As lesões inflamatórias são provocadas pela formação do comedão, uma acumulação de sebo no folículo pilo-sebáceo. O sol, ao contrário do que possa pensar, não é bom para as borbulhas. Na verdade, a época balnear é, segundo o dermatologista António Massa, um período que requer atenção redobrada no tratamento da acne. "Com o sol, a pele fica mais grossa e, como tal, torna as lesões mais profundas", esclarece.

"Isto justifica o seguimento do tratamento da acne nesta época do ano para manter aberto o folículo e facilitar a drenagem do sebo que se forma em excesso", elucida ainda o especialista. Embora o sol melhore inicialmente o aspeto das borbulhas e imperfeições, secando-as, ao fim de algum tempo acaba por obstruir os folículos pilo-sebáceos, onde a acne tem origem, levando ao (re)aparecimento de lesões inflamatórias.

Para reduzir a possibilidade de irritação cutânea, tome as seguintes precauções: - Não lave a pele mais de duas vezes por dia. - Certifique-se que todos os seus produtos dermatológicos (hidratantes, protetores solares e cosméticos) são não comedogénicos (não obstruem os poros). - Verifique o rótulo do produto, leia atentamente o folheto e/ou peça conselho ao seu dermatologista em caso de dúvida. - Evite fórmulas potencialmente irritantes (esfoliantes granulados, produtos de limpeza abrasivos e agentes de secagem fortes, adstringentes ou à base de álcool). - Evite apanhar sol, vento ou frio em excesso. - Nunca esprema os pontos brancos/negros, pois aumenta o risco de cicatrizes.