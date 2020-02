Um estudo científico levado a cabo por investigadores da Universidade de Melbourne, na Austrália, concluiu que evitar alimentos com um elevado índice glicémico pode ajudar as peles mais oleosas e afetadas pela acne. De acordo com os investigadores, a ingestão de alimentos com uma elevada carga glicémica, como é o caso do pão branco, das bolachas e da batata, cozida, assada ou puré, aumenta a taxa de glicose no sangue, alterando o sistema endócrino.