Enquanto dorme, a sua pele recupera dos estragos que sofreu durante o dia. Nesse período de descanso físico, pode ajudá-la com os cuidados e os cosméticos adequados. A partir dos 25 anos, ao contrário do que muitas mulheres e homens erradamente ainda pensam, os especialistas aconselham adicionar um creme de noite à rotina de beleza diária. Porquê? Porque durante o dia, a pele está exposta a todo o tipo de agressões.

Além da poluição crescente, é afetada pelo sol, pelo vento, pelos aquecimentos e pelas oscilações de temperatura, pela humidade ou ainda pelo stresse. Fatores condicionantes que a mantêm ocupada a proteger-se. É durante a noite que a pele se concentra em regenerar-se e renovar-se. A sua ação regeneradora começa ao cair da tarde e atinge o pico entre a 01h00 e as 03h00, chegando a triplicar a atividade celular.

Assim, quer pretenda combater as rugas, a flacidez ou a falta de luminosidade, este é o melhor momento para empreender essa ação. E como pode ajudar a sua pele neste processo? Com um bom creme de noite, já que, todos os princípios ativos incluídos nas formulações que lhe der durante este período serão mais eficazes do que aplicados a qualquer outra hora, incluindo ao acordar, como sublinham os especialistas.

O que acontece à sua pele enquanto dorme

Esta é, de forma resumida, uma pequena lista das alterações que se verificam na epiderme durante o período de descanso noturno:

- A sua pele depura-se. A microcirculação aumenta e mobiliza líquidos, arrastando consigo toxinas para serem eliminadas. Por outro lado, os nutrientes, incluindo água e oxigénio, fluem em maior quantidade, alimentando todas as camadas da pele.

- Os músculos relaxam. Isto ajuda a que grande parte das tensões acumuladas durante o dia se dissipem.

- As defesas são restabelecidas. O processo de renovação celular intensifica-se, fortalecendo o escudo protetor da pele.

- É produzida melatonina, hormona antioxidante que neutraliza os radicais livres e potencia o sistema imunitário.

Recomendações úteis para resultados mais eficazes

Para tirar todo o partido do seu creme de noite, tenha em conta os quatro conselhos que muitos dermatologistas dão regularmente à maioria dos seus pacientes:

1. Para que penetre devidamente, os poros devem estar limpos. Lave ou limpe bem o rosto, sem esquecer o tónico. Os leites de limpeza e a própria água deixam resíduos, pelo que o tónico é imprescindível no seu ritual de beleza noturno.

2. Escolha o creme adequado para o seu tipo de pele e para o problema que pretende solucionar. Se o objetivo for combater a flacidez, um produto com uma formulação mais direcionada para o combate às rugas ou para o reforço da luminosidade pode não ser o mais adequado.

3. O período de descanso noturno é o melhor momento para aplicar séruns e máscaras, mais concentrados que os cremes e, portanto, com maior quantidade de princípios ativos. Devido a essas características, a sua ação intensiva aumenta à noite. Não precisa usá-los todos os dias, bastam duas a três aplicações por semana.

4. Aplique o creme, pelo menos, 10 minutos antes de se deitar. Assim, dá à sua pele tempo para absorvê-lo e não o deixará na almofada.