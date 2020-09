Persistente, incómoda e inestética, é quase impossível de eliminar. Uma em cada duas mulheres no planeta sabe bem do que estamos a falar mas, dependendo do tipo de celulite de que padeça, poderá ter de a ata­car numa ou noutra frente. É a única forma de enfrentar o problema com eficácia e sem perder tempo nem dinheiro. A celulite afeta a autoestima de milhões de mulheres em todo o mundo e, apesar de não escolher idades nem tipos de corpo, tende a aumentar com a passagem dos anos.

Uma vez instalada no nosso organismo, sobretudo se o seu aparecimento já ocorreu há muito tempo, o tecido foi endurecendo e o aspeto acolchoado da pele é totalmente evidente, a melhor forma de fazer desaparecer a celulite é recorrendo ao bisturi. Mas, nas suas primeiras fases, a edematosa e a dura, com uma combinação adequada de vários métodos, tratamentos estéticos, equipamentos, cremes, dieta e exercício, pode-se acabar com ela ou, pelo menos, melhorá-la de forma visível.

Tratamentos que combatem a celulite edematosa

A endermologia, uma massagem mecânica que alia os princípios de vacuoterapia, drenagem linfática e amassa­mento tecidular, é um deles. O LPG endermologie é um dos equipamentos certificados com esta técnica. O processo assemelha-se a uma espécie de aspiração que atrai a pele em direção a um sistema de rolos motorizados e a massaja, rompendo os nódulos de gordura e reativando o sistema linfático.

Para facilitar o seu deslizamento, é necessário usar um fato especial de lycra, disponibilizado pelas clínicas que o disponibilizam. A massagem não é feita diretamente sobre a pele. Este tratamento estético, que se realiza em várias sessões, permite melhorar a circulação venosa e linfática e estimula a eliminação de gordura e celulite. Outra das alternativas é o SmoothShapes, uma tecnologia que combina a ação do laser de diodo com uma massagem de sucção para combater a celulite de forma não invasiva e indolor. O laser penetra nas células gordas, liquidifica a gordura e aumenta a permeabilidade das células para permitir a saída da gordura.

Aa massagem com sucção dirige a gordura para o sistema linfático, para sua eliminação de forma natural. Para além de reorganizar os tecidos, produzindo um alisamento da pele, esta técnica estimula o metabolismo, minimizando os edemas e evitando a circulação sanguínea inadequada. O número de sessões necessárias, que influencia o preço do tratamento, é definido aquando da primeira consulta de avaliação.

Tratamentos que combatem a celulite mole

Existem várias soluções. O Exilis, um dos aparelhos usados, é um equipamento de remodelação cor­poral não invasiva que alia ultrassons e radiofrequência de forma a eliminar os depósitos de gordura e a promover, simultâneamente, a firmeza dos tecidos. Os ultrassons alcançam a camada mais profunda da pele, onde estão alojados os depósitos de gordura, reativando a sua ati­vidade metabólica e acelerando o processo de lipólise. É nesta fase que ocorre a destruição da gordura.

A radio­frequência induz a produção de novas fibras de colagénio, promovendo a firmeza dos tecidos, ao mesmo tempo que melhora a circulação sanguínea, estimulando, assim, a drenagem de gordura e toxinas. Cada sessão demora apenas cinco minu­tos, sendo recomendadas quatro sessões separadas por intervalos de 15 dias. Para optimizar os resultados, são recomendadas, simultaneamente, sessões de drenagem lin­fática manual complementares, duas a três vezes por semana. O Icoone é outra das alternativas disponíveis no mercado nacional para reduzir as marcas inestéticas da celulite.

Este aparelho de massagem mecânica utiliza um sistema de rolos motorizados com pequenos alvéolos que, durante a sua atuação, geram uma fragmenta­ção da gordura acumulada nas zonas mais profundas da pele. Cada vez que os rolos deslizam, produzem mais de um milhar de microestimulações por decímetro quadrado, o que equivale a mobilizar o tecido conjuntivo. Não há incómodo, garantem os especialistas, já que a paciente nota apenas uma sensação de succção sobre a pele.

Para obter melhores resultados, mais duradouros, recomendam-se, pelo menos, 10 sessões de Icoone, após as quais se observa uma redução da celulite e menos volume na zona tratada. A epiderme mais firme e lisa. A utilização deste aparelho, que assegura um tratamento não invasivo e indolor, também está indicado no tratamento da celulite edematosa, uma vez que reativa a circulação e reduz os transtornos circulató­rios. O preço de um pacote de 10 sessões ronda, em média, os 700 €.

A mesoterapia é outra das soluções que os profissionais da estética aconselham às pacientes. Este é um tratamento que consiste em injectar substâncias liporedutoras a poucos milíme­tros de profundidade na pele, com agulhas muito finas. Melhora a oxigenação dos tecidos e ativa a circulação, tonificando a pele ao mesmo tempo que combate a celulite. São necessárias, pelo menos, 10 sessões, com uma frequência semanal. Em alternativa, pode optar pela mesote­rapia sem agulhas.

O No Needle Mesotherapy Lipo Contour, um dos equipamentos que o permite, consegue atuar de forma não invasiva através da combinação de laser e de ondas elétricas com vantagens reconhecidas no tratamento deste tipo de celulite. Ajuda a reativar os processos me­tabólicos cutâneos, reduzindo a massa gorda e aumentando a fimeza da pele. O preço varia consoante o número de sessões e/ou consoante os protocolos de tratamento recomendados pelas clínicas que o comercializam.

Tratamentos que combatem a celulite dura

Também aqui há várias soluções disponíveis, como é o caso do Ultracontour, um equipamento que dissolve a celulite e drena as toxinas e resíduos de gordura através do sistema linfático, graças a uma tecnologia combinada de duas formas de ultrassons, o HIFU (Ultrassons Focalizados de Alta Intensidade) e o UMD (Drenagem por Massagem de Ultrassom). Cada sessão dura cerca de hora. Primeiro, trabalha-se com os HIFU, que têm uma ação de lipólise, a destruição das células adipo­sas.

Depois, emprega-se o sistema UMD, para acele­rar a eliminação dos resíduos de gordura gerados. Esta técnica permite reduzir a medida corporal de forma indolor e não invasiva, com resulta­dos visíveis logo após a primeira sessão. As sessões devem ser feitas de 15 em 15 dias e o número de sessões depende do problema a tratar. Em média, observa-se a redução de um a quatro centímetros de diâmetro num tratamento. O preço ronda os 300 € por sessão. São necessárias, por norma, entre três a seis.