Afetam a vida de milhões de mulheres em todo o mundo. Começam por ser um problema estético mas, se não forem cuidadas a tempo, podem transformar-se numa doença grave. O seu tratamento evoluiu muito nas últimas décadas e as novas técnicas, muitas delas com recurso ao laser, permitem, nalguns casos, acabar com elas de forma eficaz. A eliminação de varizes ainda está associada a um grande estigma que muitas mulheres não conseguem ultrapassar.

Até há relativamente pouco tempo, o pós-operatório era muito doloroso. No entanto, atualmente, pondo de lado a cirurgia tradicional, cujo pós-operatório continua a ser incómodo, as novas técnicas de tratamento de varizes afastam de uma vez por todas o fantasma da dor. Muitos destes procedimentos têm uma recuperação que não ultrapassa, em inúmeros casos, as 24 horas e grande parte deles apenas requer anestesia local ou sedação. Surpreendida?

As varizes são as veias dilatadas, arroxeadas ou azuladas, que aparecem nas pernas e nas coxas. São, por definição, superficiais, encontrando-se fora da fáscia muscular. De acordo com Emilio Valls, cirurgião geral e diretor clínico da Clínica Luso-Espanhola, com sede no Porto e delegação em Lisboa, "não existem varizes profundas, porque a compressão do músculo evita a dilatação das veias do centro da perna", esclarece. Com o passar do tempo, tornam-se mais volumosas e tortuosas. Afetam, em média, uma em cada 10 pessoas, sobretudo mulheres, que representam cerca do dobro dos casos, fundamentalmente por causa da gravidez.

São acompanhadas de inchaço, sensação de peso e dor nas pernas. Nos casos mais graves, podem surgir úlceras na pele, principalmente no terço inferior da perna. Por que aparecem? A causa é uma deficiência no retorno venoso. O coração bombeia sangue para todo o corpo, através das artérias, que regressa ao coração através das veias. A viagem de retorno é difícil, especialmente nas zonas abaixo do coração, já que o sangue está a circular contra a gravidade.