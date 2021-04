Embora seja algo natural, todas as mulheres se esforçam por acabar com a celulite antes do início da época balnear. Se esse é o seu caso, ainda vai bem a tempo. A Weleda, fabricante de produtos de cosmética, higiene e bem-estar naturais, traz-lhe algumas dicas que poderão ajudar no processo nas próximas semanas.

1. Ingerir líquidos em quantidade suficiente

Uma boa hidratação do organismo é uma das chaves do nosso bem-estar. Se não beber água suficiente durante o dia, dificilmente as toxinas serão eliminadas e os nutrientes absorvidos. A celulite resulta de uma acumulação inadequada de água e gordura sob a pele, por isso, se não beber líquidos suficientes dificulta a circulação dessa camada e a eliminação dos excessos.

Se para si é difícil consumir água diariamente, pode sempre beber tisanas ou sumos naturais sem açúcar. Os chás diuréticos e alguns produtos drenantes, como a seiva de bétula, podem ajudar a drenar a acumulação de resíduos pró-inflamatórios nas células, nomeadamente o excesso de sódio, e restaurar o pH ideal para uma boa hidratação.

2. Saiba que alimentos são os seus melhores amigos

Cada vez mais a frase “somos o que comemos” faz mais sentido e temos de ter cuidado com a alimentação, sobretudo quando temos um objetivo em mente. A perda de alguns quilos extra ajuda no combate à celulite, bem como a escolha dos alimentos.

Reduza ou elimine alimentos industriais carregados de aditivos que sobrecarregam o organismo e aposte em hortaliças, frutas e proteínas de preferência vegetais, de fácil digestão e assimilação, tais como lentilhas, grão-de-bico e feijões.

Alimentos ricos em fibras, como aveia, quinoa e arroz integral, além de ajudarem a manter o corpo sempre em ação, melhoram também o funcionamento do intestino, o que se reflete no combate à celulite.

3. Expulse as más gorduras do seu dia a dia

Alimentos gordurosos e açucarados ativam a inflamação das células gordas e resultam em… celulite. Embora nem todas as gorduras sejam más, evite os fritos e opte por consumir boas gorduras como o azeite ou o abacate.

Evite as gorduras animais e as gorduras industriais, sobretudo as gorduras trans, e o excesso de gorduras que desequilibram os ácidos gordos ómega 3, 6 e 9, tais como os óleos alimentares de má qualidade.

4. Faça exercício físico de forma regular

Pense que só lhe vai custar até criar uma rotina. Os exercícios ajudam a melhorar a circulação e impedem a retenção dos líquidos, tonificando o corpo e reduzindo a celulite. Pode optar por exercícios localizados na zona dos glúteos, por exemplo, ou então por outras atividades como a corrida, caminhada, andar de bicicleta ou mesmo pilates.

O importante é manter-se em movimento. Se puder, complemente o exercício com uma boa massagem!

5. Potencie os resultados com produtos indicados para a celulite

Aliados a todas as práticas referidas acima, existem produtos capazes de agilizar o processo e potenciar melhores resultados. O Óleo Anti-Celulite de Bétula da Weleda, por exemplo, é um óleo fino com extrato de folhas de bétula, alecrim biológico e gilbardeira que promove o equilíbrio cutâneo para uma pele mais radiante e firme.

O seu uso regular suaviza e reafirma visivelmente a pele, reduzindo a aparência da celulite. Em apenas 28 dias, com duas aplicações diárias, conseguirá obter uma pele 35% mais firme, 22% mais lisa, 21% mais elástica e diminuir 3,6 centímetros no contorno da perna.