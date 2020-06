Já está mais de 10 minutos atrasado… tinha-lhe dito como era difícil parar aqui mas nem assim. Finalmente! Pelo menos vem em passo apressado… nem sequer tentou justificar-se… lembrei-o pela milionésima vez da importância de cumprirmos os horários. Este silêncio deixa-me com os nervos… está a amuar, se calhar exagerei no sermão…já lhe passa, combinámos passar pela livraria para escolher os livros para as férias…se soubesse tinha ido direto para casa, a mesma cara fechada e só escolheu um livro…ai é assim que queres! Não me vou dominar pela culpa, depois não me venha pedir mais visitas à livraria… mais vale ser a mãe a chamar-lhe a atenção agora do que o chefe daqui a uns anos.

Em casa nem sequer ajudou com as compras, directamente ao armário para comer bolachas…são quase horas de almoço, este miúdo só pode ter tirado o dia para me chatear. Arrumo as compras já irritada e digo-lhe que vou fazer um telefonema importante… vai custar não renovar o contrato a mais uma pessoa… mas que algazarra é esta!? Fui dar com ele e com o cão, em latidos alucinantes…mas onde é que eu errei com este miúdo, não tem respeito nenhum, não quer saber de nada nem ninguém...se não aprendeu a bem, vai aprender a mal.

Já estou atrasado, bolas ela vai-se passar… e ainda por cima é sempre difícil parar ali…o melhor é despachar-me e nem sequer dizer nada, senão vai falar outra vez das mil quinhentas coisas que fiz mal esta semana… Sei que não ando muito atinado, mas são muitas cenas ao mesmo tempo… a Luísa, a conversa com o professor João… fogo na minha cabeça o final do 11º ano era bem diferente… pelo menos agora vamos à livraria talvez consiga esquecer isto, vou comprar os livros para as férias, isso vai deixar-me mais animado… Bolas estou mesmo em dia não, dos livros que escolhi só tem um… podia deixar encomendado mas a mãe está com ar de poucos amigos, ainda deve estar chateada com o atraso, é melhor nem dizer nada…Também já estou com uma dor de barriga…com isto tudo nem fui comer no intervalo, umas bolachinhas antes de arrumar e vou ter com o Caramelo…é engraçado como isso me deixa sempre mais calmo, deve ser aquela cena da oxitocina que o prof falou…sou mesmo estupido, a mãe continua chateada de morte…espero que lhe passe depressa, já me sinto uma porcaria com tudo o que anda a acontecer, ficarmos chateados era só o que me faltava…calma, calma Caramelo, bem sei que não te ligo há alguns dias, mas não é preciso ficar nesse “excitex”… xiuuu, a mãe está a fazer cenas de trabalho…já fui…