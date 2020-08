A construção da identidade começa desde cedo. E, quanto mais precocemente a criança sentir que tem a possibilidade de sozinha executar determinadas tarefas, melhor. É essencial, também, que ela perceba que o esforço é mais importante do que o resultado. Desde tenra idade, deve ser estimulada a ter confiança para assumir riscos, superar desafios e a saber resolver situações de conflito.

Compete sobretudo à família, todos os dias, promover essa confiança e autoestima. Crianças com um desenvolvimento saudável tenderão a ser adultos mais seguros e cientes das suas capacidades e limitações. Ensiná-las a gostar de si próprias é meio caminho andado para a sua felicidade.

Uma criança com boa autoestima, mais facilmente, gostará de si própria e das pessoas com as quais se relaciona. No entanto, existem inúmeros fatores capazes de afetar a nossa autoestima: as deceções, as frustrações, situações de perda ou, por exemplo, quando não somos reconhecidos pelas coisas boas que fazemos.

Quando falamos de crianças em contexto escolar, são muitas vezes as dificuldades de aprendizagem que podem conduzir a uma perda da autoestima. Os pais de crianças com dificuldades de aprendizagem e também os profissionais que as acompanham, devem desenvolver e colocar em prática um conjunto de técnicas especializadas para monitorizar e modificar os seus comportamentos. Ao proporcionar-lhes um ambiente em que se sintam confiantes e confortáveis, estaremos a contribuir para que as suas atitudes sejam as mais adequadas.

Experimente, por exemplo, reforçar a autoestima e confiança da criança com as seguintes estratégias: