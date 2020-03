“Como éramos felizes e não o sabíamos antes de tudo isto acontecer”, desabafa João, 43 anos, pai de dois filhos, de 11 e 08 anos, marido, genro, tio, empresário, investigador e estudante universitário no Porto.

Num testemunho enviado esta madrugada à Lusa, e depois de terminar as tarefas em casa, João relata que desempenhar “tantos papéis” na situação excecional da pandemia que o obriga a “controlar” e “esconder” as “muitas emoções” que sente ao longo do isolamento social em teletrabalho.

“A batalha é dura, porque as frentes de batalha são várias. A forma como lido com as várias frentes exige uma mudança constante de abordagem. Estar perante uma situação impensável, em que me é exigido o cuidar de mim e dos outros, lutar pela vida evitando um vírus invisível, mais as pressões profissionais, o acompanhamento aos filhos nas tarefas escolares e também no seu equilíbrio emocional, apoiar toda a familiar, lidar e gerir a informação que entra ao minuto pelos media, é devastador a nível emocional, mental e físico”.

João confessa que são nos silêncios da noite à varanda, quando a família dorme, que recupera a força e coragem para enfrentar mais um dia de isolamento: “acredito que vamos conseguir passar o cabo das tormentas como já o fizemos no passado, mas ficaremos com marcas desta situação vivida para sempre”.

Margarida, médica veterinária do Porto, três filhos com 02, 10 e 14 anos, delineou há mais de 15 dias um plano de contingência na sua casa para combater a pandemia Covi-19 e diz-se obcecada com a desinfeção de tudo, tendo perdido o apetite.

“Só hoje consegui passar um creme na cara. Não consigo comer, vivo obcecada com a higiene e desinfeção de tudo e todos. Tivemos contactos no trabalho com pessoas que poderão estar infetadas. Alguns de Ovar (concelho que está em situação de calamidade), mas ainda não sabemos. Aguardamos com ansiedade os 15 dias de espera até regressar ao trabalho. Qualquer tosse ou espirro é recebido com sobressalto”, relata.

Não poder abraçar da mesma forma os filhos e o marido e não poder estar com os pais, irmãos, sobrinhos e amigos e é mais difícil. “Não me assusta o futuro, desde que estejamos cá para o enfrentar. Havemos de sobreviver. Só tenho muito medo de perder alguém ou até de ser perdida”, confessa.