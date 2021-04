O Alex, um menino de 10 anos com hemofilia, é a personagem principal da campanha que será lançada no âmbito do Dia Mundial da Hemofilia, que se assinala a 17 de abril.

Alex é uma personagem fictícia, mas podia bem ser um qualquer rapaz de uma cidade, vila ou aldeia portuguesa. Com a construção desta personagem animada, a Roche pretende ajudar as crianças, e também as suas famílias, a compreender melhor a hemofilia, para uma vida mais segura, saudável e plena.

A campanha dá a conhecer o Alex, um rapaz ativo, que gosta de partilhar com os outros como ter uma vida mais saudável e como passar o tempo de lazer de forma divertida e segura.

Como todas as crianças, o Alex vai passando por desafios. Um deles é o de explicar aos amigos o que é a hemofilia, um distúrbio da coagulação, na maioria das vezes hereditário, em que o sangue não coagula devidamente.

“Queres que te ajude a saber mais sobre a hemofilia? Juntos, vamos aprender tudo o que precisamos de fazer para sermos saudáveis, partilhar ideias originais para passar o nosso tempo livre em casa, e aprender a explicar aos nossos amigos o que é a hemofilia”: Esta é a mensagem que o Alex deixa a todas as crianças em Portugal.

Elsa Rocha, Pediatra do Centro Hospitalar Universitário do Algarve e que apoia a campanha, explica: “Nesta coletânea de banda desenhada e vídeos, o Alex transporta-nos de uma maneira lúdica, na complexidade da sua doença. Com uma linguagem acessível à criança, sem descurar o rigor científico, são desmistificados os inúmeros equívocos que permanecem associados a esta doença e que, muitas vezes, dificultam mais a vida do doente, do que a própria doença em si. A campanha permite explorar o mundo da hemofilia, de uma forma lúdica, autêntica e rigorosa, numa perspetiva de prevenção, com o objetivo de ensinar para melhor cuidar.”

Manuel Marques, o conhecido ator que há mais de 20 anos tantas personagens nos tem dado a conhecer, será a voz do jovem Alex, o herói desta história.