António Teodoro tinha apenas 25 anos quando foi convidado para inspetor-chefe, funções que ocupou entre outubro de 1974 e maio de 1975 e permitiu que participasse na elaboração e implementação de alguns dos mais significativos processos de reforma do pós-25 de Abril no campo do ensino básico.

Quando se deu a revolução, o levantamento dos problemas estava feito: o ensino obrigatório era de seis anos, mas a maioria abandonava mais cedo; apenas uma minoria sabia ler e escrever; uma em cada três crianças (37%) chumbava logo no 1.º ano e havia muita fome nas escolas.

“Não havia o hábito de beber leite nem de comer fruta. Muitas crianças bebiam aguardente para aquecer ou sopas de cavalo cansado”, uma mistura de pão ou broa com gema de ovo e mel regado com vinho tinto, recordou ​​​​​​o professor António Teodoro em à Lusa.

Foi então desenhado um plano alimentar e “as professoras começaram a distribuir um copo de leite, uma peça de fruta e uma sandes de queijo e fiambre”, disse. O copo de leite seria mais tarde substituído por um pacote de leite, numa iniciativa que se manteve durante décadas.

Com a alimentação tentava também combater-se o insucesso escolar, que tinha mais expressão no campo e nas periferias das grandes cidades. “Em 1975 havia cerca de 900 mil alunos na escola primária e não era raro encontrar crianças com 13 e 14 anos. Havia muitos repetentes”, lamentou.