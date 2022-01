A paternidade ativa, o sono do bebé, os cuidados com o pavimento pélvico e a massagem para aliviar cólicas foram alguns dos temas mais procurados durante o último ano nos eventos online das Conversas com Barriguinhas.

A pensar no bem-estar das famílias, os tópicos voltam a estar sob a análise de especialistas em saúde materna e obstetrícia, nas sessões dos próximos dias 25 e 27 de janeiro, às 17h00, onde os futuros pais poderão interagir e colocar as suas dúvidas.

As inscrições são gratuitas e já se encontram disponíveis na plataforma.

Nas últimas décadas, o papel do pai tem evoluído de uma postura passiva para uma posição mais ativa em relação à família e aos cuidados com o bebé. No entanto, muitos pais não conhecem ainda os seus direitos e os benefícios deste envolvimento.

Para dar a conhecer a importância do uso da licença exclusiva, a Enf.ª Bárbara Sousa, especialista em saúde materna e obstetrícia, vai estar presente na sessão do dia 25 de janeiro, às 17h00. Neste dia, as futuras mães poderão ainda aprender a fazer a massagem perineal que permite prevenir lacerações no momento do parto, com a Enf.ª Gisélia Machado, especialista em saúde materna e obstetrícia.

Já no evento online do dia 27 de janeiro, às 17h00, a Enf.ª Teresa Coutinho, especialista em saúde materna e obstetrícia, e a Fisioterapeuta Joana Nunes, da Clizone, vão abordar os temas mais procurados pelas famílias sobre os cuidados com o bebé em 2021, nomeadamente como promover um sono seguro no bebé e os passos da massagem para aliviar as cólicas do bebé.

As sessões contam ainda com um especialista em células estaminais da Crioestaminal, o único com acreditação internacional pela Associação Americana de Bancos de Sangue (AABB), para explicar a importância das células presentes no cordão umbilical do bebé, que apenas podem ser colhidas no momento do parto, e que são um bem único no tratamento de mais de 80 doenças, em caso de necessidade.

Vai ser possível conhecer também a experiência da atriz Sofia Arruda pelo mundo das células estaminais.