A BebéVida, banco de tecidos e células estaminais cem por cento português, vai organizar a oitava edição da “Maratona da Maternidade”, o maior evento solidário para grávidas e famílias do país, no próximo dia 28 de setembro, entre as 09h30 e as 18h00, na Fundação Dr. António Cupertino de Miranda, no Porto. A influencer Vanessa Alfaro é a madrinha desta edição.

A “Maratona da Maternidade” consiste numa caminhada solidária de três quilómetros e na Feira da Maternidade, onde todos os participantes poderão usufruir de atividades como ecografias 4D, ofertas de marcas parceiras, aulas práticas, pinturas de barriga, fotografia para grávidas, workshops, entre outras.

A caminhada solidária tem início às 10h30, seguida de uma aula de alongamentos e relaxamento para grávidas. Durante a tarde, das 14h00 às 17h00, realizam-se workshops dedicados aos temas “Trabalho de Parto e Parto”, “Descomplicar a Amamentação” e “Cuidados no 1.º Mês de Vida | Sono e Cólicas”.

“Com este evento, pretendemos reunir o maior número possível de grávidas, casais, familiares e amigos para celebrar a natalidade em Portugal. A Maratona da Maternidade já é um marco na história da BebéVida e das futuras mães, proporcionando um espaço de partilha, aprendizagem e apoio numa fase tão especial das suas vidas”, refere Luís Melo da BebéVida.

Maratona da Maternidade

Para Manuel Krug Noronha, administrador executivo do Hospital da Luz Arrábida, parceiro desta iniciativa, “a Maratona da Maternidade representa um momento de chamada de atenção para a importância do acompanhamento seguro e clinicamente completo que deve ser garantido a todas as mulheres grávidas. Por isso, o Hospital da Luz Arrábida não podia deixar de estar presente nesta iniciativa de celebração da maternidade, que saudamos e apoiamos com muita alegria. Orgulhamo-nos do nosso Hospital, como um lugar seguro para nascer. E estamos na Maratona da Maternidade com a mesma confiança que é depositada em nós, por todos os que nos procuram diariamente”.

A inscrição no evento é gratuita, podendo os participantes adquirir o Kit Maratona por 3,50 euros, a ser entregue no dia e local do evento. Dois euros deste valor revertem a favor das instituições Vida Norte e Stand4Good. O Kit inclui a T-shirt oficial do evento, um saco da Maratona da Maternidade, vouchers de desconto em produtos e experiências dos parceiros do evento, brindes BebéVida, entre outros.

Para Mafalda Bastos, cofundadora da Stand4Good, “é um enorme privilégio podermos estar novamente associados à "Maratona da Maternidade. Sendo a Stand4Good uma associação 100% privada, o apoio de iniciativas como esta é fundamental para combater o abandono escolar no ensino superior e garantir que todos os jovens têm acesso às mesmas oportunidades educativas, independentemente do contexto económico em que vivem”.

Já Patricia Teles afirma que “a Associação Vida Norte não podia estar mais feliz com o reconhecimento da BebéVida, ao ser novamente escolhida como uma das instituições apoiadas pela Maratona da Maternidade. Este é um apoio fundamental e que permite continuar a assegurar a nossa missão de promover e proteger a vida, oferecendo suporte a grávidas e famílias em situação de fragilidade. Existimos para que nenhuma grávida se sinta sozinha e com o apoio da BebéVida, conseguiremos continuar a construir um futuro mais acolhedor e de maior esperança para todos”.

Para quem não reside perto do Porto, e com o objetivo de envolver e incluir o maior número de pessoas a nível nacional, o evento terá também uma componente online. As famílias de todo o país poderão fazer uma caminhada num local à sua escolha e partilhar fotos e vídeos nas redes sociais, identificando @bebevida.pt. Esta participação dá ainda acesso gratuito ao curso Especial Grávida Online, sobre vários temas relacionados com a gravidez e o bebé.

Os interessados podem fazer a inscrição através do link: https://bebevida.com/product/8a-edicao-maratona/