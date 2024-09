É já no próximo dia 5 de outubro que o Mercadinho do Bebé volta à Alfândega do Porto, entre as 10h e as 19h. Num só espaço, os futuros e recém papás podem encontrar o que precisam para a sua família, assim como participar em workshops, atividades lúdicas e aproveitar ofertas e promoções exclusivas em várias marcas de puericultura.

