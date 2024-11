O mercadinho instalado na Praça Lourenço de Carvalho, em Almeirim, conta com a pista de gelo ecológica que não utiliza gelo verdadeiro, mas sim sintético, o que permite reduzir os gastos em energia. Para além da pista, o mercado conta com música, teatro, artesanato, espetáculos de magia, cinema e dança.

Em simultâneo está a decorrer a campanha “5 val€ o dobro”, de apoio ao comércio local. Quem adquire vales no valor de 5€, fica com 10€ para serem gastos no comércio do concelho. Os vales de compras, no máximo três por pessoa, podem ser adquiridos na tesouraria da Câmara de Almeirim ou no posto de turismo, e descontados nas lojas aderentes.

O mercadinho de portas abertas até 6 de janeiro de 2025 tem entrada gratuita e está aberto das 11h00 às 18h00, e às sextas e sábados está aberto até às 19h00.